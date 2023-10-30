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30 Ekim 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 12:45:00

YTAK, TCMB'nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanacak

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) Programı'nın, Merkez Bankasının hedefleriyle uyumlu çerçevede tasarlanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) Programı'nın, Merkez Bankasının hedefleriyle uyumlu çerçevede tasarlanmasının kararlaştırıldığı ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki EKK toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yüzyılında, ülkeyi her alanda daha ileriye taşıyarak gelişmiş ülkeler arasında yer almasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, bu anlayışla tüm kurumların işbirliği içinde hazırladığı, beş yıllık yol haritası belirleyen ve 2053 vizyonunu da içeren 12. Kalkınma Planının geçen günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği ve bugün de TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü hatırlatıldı.

Para ve maliye politikalarının etkin kullanılmasıyla enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde, rekabet gücü ve verimliliğin artırılmasıyla yüksek katma değerli üretim yapısının sağlamasının ve ihracata dayalı, nitelikli, sürdürülebilir büyümeyle vatandaşların sosyal refahını artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, depremin yaralarını sararken, ülkeyi deprem başta olmak üzere tüm risklere karşı daha dirençli hale getirmenin planlandığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz EKK toplantısında, katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik olarak TCMB'nin Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerinin (YTAK) genel çerçevesi Kurul tarafından değerlendirilmiş olup uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından netleştirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. YTAK Programının, TCMB'nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanması kararlaştırılmıştır.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır."

Etiketler : cevdet yılmaz ekonomi koordinasyon kurulu yatırım taahhütlü avans kredileri
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