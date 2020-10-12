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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:09:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 15:09:00

Yılın en büyük banka birleşmesi: Suudi NCB'den Samba'ya 15 milyar dolar

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Suudi Arabistan'ın en büyük bankası National Commercial Bank, rakibi Samba Financial Group'u satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan'ın varlık bakımından en büyük bankası National Commercial Bank (NCB), rakibi Samba Financial Group'u 15 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Bu işlem bu yılın en büyük banka birleşmesini işaret ediyor.

NCB, pazar günü yapılan açıklamaya göre, her Samba hissesi için 28.45 riyal (7.58 dolar) ödeyecek ve bu toplam 55.7 milyar riyallik bir satın almaya denk geliyor.

Her iki bankanın da en büyük hissedarı olan Krallık'ın varlık fonu, yüzde 37.2 ile birleşme sonrası yeni bankada en büyük paya sahip olacak.

Yeni banka birleşme sonrası 220 milyar dolarlık toplam varlığa ulaşacak ve Körfez bölgesinin üçüncü en büyük bankası haline gelecek. Yeni bankanın piyasa değeri 46 milyar dolar ile, yaklaşık 268 milyar dolarlık varlığa sahip Orta Doğu'nun en büyük bankası Qatar National Bank QPSC'nin piyasa değerine yaklaşacak.

Bloomberg'in haberine göre, petrol zengini Körfez bölgesinde bankalar, ekonomilerin enerji gelirlerindeki düşüş ve küresel corona virüs pandemisinden oluşan ikiz şokun sıkıntısını çekmesi ile birlikte birleşiyor.

Suudi Arabistan'daki banka birleşmesi aynı zamanda uzun zamandır beklenen Avrupa'daki banka birleşme dalgası ile de çakışıyor. Avrupa'da bankalar bağlarını gözden geçiriyor ya da daha küçük rakiplerini satın almaya başlıyor.

Aralarında Sara Boutros'un bulunduğu CI Capital analistleri, "NCB'nin idaresi altında, Samba'nın aşırı sermayelendirilmiş varlıklarından daha iyi değer realize edilmeli" dedi ve "Anlaşma ayrıca NCB'ye, özellikle özel sektör alanında, piyasanın istikrar kazanması ve kredi fırsatlarının ortaya çıkması ile birlikte daha agresif bir şekilde büyümesi için daha büyük bir kapasite sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

NCB ayrıca Türkiye Finans'ın hakim ortağı konumunda.

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