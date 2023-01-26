Yıldızlar Yatırım 2023'te gübre, demir-çelik ve enerji yatırımlarına hız verecek

Hakkı Yıldız, Yıldızlar Yatırım Holding'in 2022 faaliyetleri ve 2023 hedeflerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ardından ortaya çıkan jeopolitik risklerin dünya ekonomileri üzerinde ciddi bir baskı yarattığını, bu durumun ülke ekonomisi ve şirketleri etkilediğini söyledi.

Sanayi sektörü büyümesinin 3. çeyrek itibarıyla binde 3'e gerilediğini, inşaat sektöründeki daralmanın da üst üste 5. çeyreğe taşındığını aktaran Yıldız, bu olumsuzluklara karşın tüm iştiraklerinin 2022 yılını başarılı bir performansla kapattığını bildirdi.

Yıldız, Yıldızlar Yatırım Holding'in 132 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna işaret ederek, "DNA'mızda hem krizleri yönetmek hem de bu krizleri fırsata çevirme kabiliyeti var. Bu özelliğin Türkiye'deki çok sayıda şirkette ve iş insanında olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geçen yıl yurt içi ve dışı pazarlarda 4 bin 500'ü aşkın kişiye istihdam sağladıklarını, faaliyet gösterdikleri 8 sektörde dünya markası yaratma hedefiyle yollarına devam ettiklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Orman ürünleri, gübre, kimya, demir-çelik, deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği, enerji ve sigortacılık gibi birbiriyle entegre sektörlerde küresel pazarın söz sahibi oyuncuları arasında yer alıyoruz. Bugün üç kıtada tesisleri olan bir grup olarak, 100'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıldız Entegre, ihracat açısından başarılı bir yılı geride bırakıyor. Her zaman olduğu gibi Yıldız ailesi olarak önceliğimiz iç pazar oldu. Bu sorumluluğumuzu sürdürmekle beraber hem ihracat pazarlarımızı genişlettik hem de var olduğumuz pazarlarda derinliğimizi artırdık. 2022'de Yıldız Sunta MDF'yi de bünyemize katarak Yıldız Entegre'nin kapasitesinde önemli bir artış sağladık."

- "Yenilenebilir enerji odaklanacağımız bir alan olacak"

Hakkı Yıldız, Kovid-19 salgınının tarım politikalarının önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, gıda güvenliğinin artık devletlerin en önemli konularından biri haline geldiğini söyledi.

Tüm dünyada verimliliği artıracak gübrelere talep artışı yaşandığını ifade eden Yıldız, "52 yıldır ülkemiz tarımına hizmet veren İGSAŞ, geçen yıl da bu misyonla faaliyetlerini sürdürdü. Çiftçimizin yanında yer alarak ihtiyaç duydukları gübreleri temin etti. Yıldız Demir Çelik de yassı çelik sac üretimiyle ülke ekonomisine katma değer sağlarken, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türk çeliğiyle buluşturmaya devam etti. İhracat yaptığımız ülke sayısı 50'nin üzerine çıktı." diye konuştu.

Yıldız, faaliyet gösterdikleri alanlarda en büyük 3 şirket arasında olmayı amaçladıklarını belirterek, amiral gemileri orman ürünleri, gübre ve demir çelikte büyümeye devam edeceklerini kaydetti.

İştiraklerinin kapasitesi arttıkça lojistiğe olan talebin de yükseldiğini aktaran Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle liman işletmeciliği de 2023'te odaklanacağımız bir alan olacak. Ayrıca, enerji tüm dünyanın sorunu haline gelmiş bulunuyor. Bir yandan bu alanda maliyetleri minimize etmek bir yandan da enerji dönüşümüne ve karbonsuz bir dünyaya ulaşmak hedefleri var. Biz de tesislerimizin kendi enerjisini üreteceği bir seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla enerji de 2023 yılında ajandamızda yer tutacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023, hepimize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluk gereği, ülkemizi dünya ekonomi atlasında hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı 2023'te de sürdüreceğiz, hatta daha şevkle ve istekle çalışacağız."

- "TÜM ŞİRKETLERİMİZ İÇİN YENİ YATIRIMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"



Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız, 2023'ün, Yıldızlar Yatırım Holding açısından girişimci ve yenilikçi ruhlarıyla fark yaratacakları bir yıl olacağını söyledi.

Tüm şirketleri için yeni yatırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "İGSAŞ bünyesinde 3 ayrı yatırım için çalışmalarımızı başlattık. Tüm izinler alındığında Kocaeli, Samsun ve Kütahya'da kapasite artırımı yatırımlarımıza başlayacağız." dedi.

Ürenin, hem tarım hem de sanayi için önemine vurgu yapan Yıldız, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'deki tek üre üreticisi ise İGSAŞ. İhtiyacımızın yüzde 85'ini ithal etmek zorunda kalıyoruz. Kocaeli'deki yeni yatırımımızla üre kapasitemizi 2 katına çıkaracağız. Ayrıca, portföyümüze yeni ürünler ekleyeceğiz. Samsun ve Kütahya'da da çiftçilerimiz için katma değeri yüksek gübrelerin üretimi söz konusu olacak. Bir diğer iştirakimiz olan Yıldız Entegre ise dünyada orman ürünleri sektöründe ilk 10 şirketten biri. Bu şirketimizle 3 kıtada 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıldız Entegre de istikrarlı büyümesine ve ihracata odaklanmaya devam edecek. Yıldız Demir Çelik bünyesindeki ikinci galvaniz hattımızın yapımı devam ediyor. Hedefimiz bu hattı, Cumhuriyetimizin 100'üncü, Yıldız Demir Çelik'in ise 5'inci yılında devreye alarak ciddi bir kapasite artışına ulaşmak. Tüm bu yatırımlarımızın yapım süreci tamamlandığında artan kapasite, elbette grup olarak istihdamımızı da artıracak."

- "DEMİR-ÇELİKTE HAREKETLİLİĞİN YENİDEN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



Hakkı Yıldız, Yıldız Demir Çelik'in, Türkiye'nin yassı çelik ihtiyacını karşılama, sektörde dinamik ve global bir oyuncu olma vizyonu ve misyonu doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini belirterek, şirketin Kocaeli'deki fabrikasında birçok sektörün ihtiyacına yönelik üretim yapıldığını, ikinci galvaniz hattının da devreye alınacağını bildirdi.

Demir-çelik ve gübrenin, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde en kritik sektörler haline geldiğine işaret eden Yıldız, ham madde ve üretim sorunları yaşandığını, Rusya-Ukrayna savaşı ile bu sektörlerde durgunluğun belirginleştiğini söyledi.

Yıldız, uluslararası kuruluşların dünya ekonomisine yönelik 2023 büyüme beklentilerini aşağı doğru revize ettiğini anımsatarak, "Bu veriler ışığında 2023'ün ilk çeyreğinde demir-çelik sektöründe durgunluğun devam etmesi muhtemel ancak ilerleyen dönemlerde hareketliliğin yeniden başlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Ülke olarak dışa bağımlılığı azaltacak alanlara yönelmek gerektiğini savunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyaçtan yola çıkarak şirket olarak yatırım kararlarımızı alıyoruz. Demir-çelik ve gübre alanında yapacağımız yatırımlar, ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bu finansal ortamda yatırım yapmak kolay değil ancak ümidim bu alanda başka yatırım haberlerini de duymak. Türkiye'deki iş insanları olarak bu konularda daha deneyimli olduğumuz için dünyanın genelinden daha az etkileneceğimizi ümit ediyorum. Grup olarak 10 yılda hem organik hem de inorganik bir büyüme gerçekleştirdik. Yıldızlar Yatırım Holding olarak, öncelikle istihdamımızı korumaya, hatta artırmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızın ilk adımlarını atacağız, teknoloji ve verimlilik konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birikimlerimizi, sermaye piyasası araçlarına yatırım yerine daha çok üretim, daha çok tesis ve daha çok istihdam için değerlendiriyoruz. Temkinli davranarak yatırım kararlarımızı hayata geçireceğimizi söyleyebilirim."