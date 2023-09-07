Yıldız Holding'e “En iyi işveren” sertifikası verildi... Murat Ülker'den Mehmet Tütüncü'ye tebrik

Yıldız Holding, kurum kültürlerini ve çalışan deneyimini değerlendiren bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work sertifikasının sahibi oldu.

Şirketlerin global düzeyde, çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, sektördeki algıları ve iletişim stratejilerini ölçümleyen bu sertifika, çalışanlarla gerçekleştirilen anketler sonucunda en yüksek skorları elde eden şirketlere veriliyor.

"HER ÖDÜL ALIŞVERİŞİNDE MÜTEHASSİS OLURUM"

Yıldız Holding Yönetim kurulu Üyesi Murat Ülker, kendi sitesinde konuyla ilgili şunları yazdı:

"Ben her ödül alışverişinde mütehassis olurum. Hele ödülü hak eden CEO otuz yıllık arkadaşınız olursa... Mehmet Tütüncü beyi tebrik ediyorum.

Yıldız Holding, 'En iyi işveren' unvanına sahip şirketlere verilen 'Great Place To Work' sertifikası aldı. Bunu sağlayan Mehmet beye ödülünü takdim eden Ali Ülker beye de teşekkür ediyorum.

Mehmet beyin gıpta ettiğim bir diğer hususu da 360 değerlendirme ve yönetici etkinlik endeksini her sene mükemmelleştirmesi. Mehmet bey'le sohbet ederken bana şunları söyledi ve çok hoşuma gitti: Başarılı bir organizasyon için samimi ve adil bir iş ortamı oluşturmak; risk alınabilen, başarısızlık korkusunun yenildiği, karşılıklı geribildirim imkanlarının sağlandığı, fikir alışverişinin yapıldığı bir ortam gerekiyor.

Liderler için bu temel konuları layığıyla yapabilmek, ihtiyaç olduğunda ekiplere yardımcı olmak için de işlerin dinamiğini biliyor olmak ve işlerin içinde olmak çok önemli ve güven oluşturucu bir destektir.

Biz de Yıldız Holding'de güç kültüründen, üst yöneticilerimizin bize sağladığı güçlendirilmiş ve desteklenen yönetim kadromuza geçişle daha etkin ve başarılı bir yapı oluşturduk.

Benim için bir diğer kıymetli husus da Mehmet beyin çalışırken yaptığı yüksek lisans; kendisi aslına makine mühendisliği mezunu ancak daha iyi bir lider olabilmek için Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji yüksek lisansı yaptı. Nasıl iyi bir lider olunur derseniz işte bu bakış açısıyla olunur derim."