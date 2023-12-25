Yılbaşı alışverişinde mağduriyetten korunmanın ipuçları

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin yılbaşı harcamaları yaparken özellikle aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

"Son dönemde sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerle yayınlanan sahte görsellerdeki bilgiler, ucuz ve kaliteli söylemleri nedeniyle tüketicilerin dolandırılmalarına neden oluyor." diyen Koçal, bu mecralardaki sahte kampanya ve indirimlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

İndirim kampanyası adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle tüketicilerin dolandırılabildiklerine dikkati çeken Koçal, "Özellikle bu tür mecralardan yapılan alışverişlerde tüketicilerin iki defa düşünmelerinde fayda var. Çünkü çoğu zaman bu hesapların temel amacı vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek oluyor" ifadelerini kullandı.

"ONLİNE ALIŞVERİŞTE 'WWW' İLE BAŞLAYAN SİTELER TERCİH EDİLMELİ"



Dolandırıcıların hedefi olmamak için güvenilir alışveriş platformlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Koçal, sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan çoğu kişinin vergi kaydı bulunan tacir olmadığını savundu. Koçal, "Tüketicilerin alışveriş sonrası hakkını arayabilmesi için karşı tarafın tacir-esnaf yani ulaşılabilir olması gerekir. Tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir." diye konuştu.

Sipariş verilen ürünün ödemesinin yapıldıktan sonra stokta kalmadığı gerekçesiyle ücret iadesinin çok geç yapılmasının da tüketicilerin mağduriyet yaşadığı bir diğer konu olduğunu vurgulayan Koçal, bu yöntemle satıcıların ürün için ödenen bedeli sıfır faiz ile 4-5 ay kullanabildiğini söyledi.

EN ÇOK MAĞDURİYET ONLİNE ALIŞVERİŞLERDE



Koçal, geçen sene yılbaşında tüketicilerin en çok mağduriyeti online alışverişlerde yaşadığını aktararak, "Sosyal medya sayfalarında oluşturulan linklerden verilen siparişlerin hiç gelmemesi ya da gelen ürünün sipariş verilenle alakasının olmaması, kargolarda yaşanan gecikmeler veya ürünün naklinin doğru yapılmaması nedeniyle siparişin zarar görmesi tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular oldu." diye konuştu.

Tüketicilerin, söz konusu mağduriyetleri yaşamaları durumunda ikamet ettikleri il veya ilçenin tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini hatırlatan Koçal, başvuruların e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtti.

Koçal, e-Devlet'ten başvuru yapılırken mutlaka başvuru ekleri, ürün alım faturası, ödeme belgesi ve yazışmalar gibi belgelerin taranarak gönderilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin sorun ve mağduriyet yaşamaması için tüketici hakem heyetlerine bizzat başvurmaları uygundur. Başvuru sırasında seçimlik haklardan sadece biri talep edilebilir. Uyuşmazlık bedeli 66 bin ve üzeri ise tüketici mahkemelerine başvurulmalıdır. Tüketici mahkemesine başvuru yapmadan önce mutlaka arabuluculuğa başvurulması gerekir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünün teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde satıcı veya sağlayıcıya cayma bildirimi göndermek şartı ile aldıkları ürünü iade ederek yaptıkları ödemeyi talep edebilirler."