VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun verimli kullanımı için afiş ve broşürlerle vatandaşları uyardı
Emine Erdoğan'dan hayırseverlere depremzedeler için düzenlenecek etkinliğe davet
"Körfez ülkeleriyle işbirliğimiz önümüzdeki dönemde somut projelerle güçlenerek gelişecek"
"Ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz"
Türk tankları VOLKAN ile vuracak
ABD, Orta Doğu'ya yeni savaş gemileri gönderiyor
21 Temmuz 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 11:30:00

Yerli turist yılın ilk çeyreğinde seyahate 22,3 milyar lira harcadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,8 artarak 22 milyar 271 milyon lirayı aşarken seyahat başına ortalama 2 bin 207 lira harcama gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin "Hane Halkı Yurt İçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,5 artarak 10 milyon 90 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 530 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,4 oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 82,8 artışla 22 milyar 271 milyon 455 bin liraya yükseldi.

Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 21 milyar 47 milyon 636 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 1 milyar 223 milyon 819 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 207 lira oldu.

Söz konusu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının 2022'nin aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla paya yüzde 35,3 ile yeme ve içme, yüzde 32,4 ile ulaştırma ve yüzde 9,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 116,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 75,8 ve konaklama harcamalarında yüzde 61,6'lık artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Bu yılın ilk çeyreğinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 18,4 ile gezi, eğlence, tatil, yüzde 5,9 ile sağlık izledi.

Ocak-mart döneminde seyahate çıkanlar, 58 milyon 535 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 441 bin gecelemeyle "kendi evi" gelirken "otel" 3 milyon 685 binle üçüncü sırada yer aldı.

Etiketler : turist seyahat harcama
Çalışmazsam paslanırım

Çalışmazsam paslanırım
Betona çakıldı, korseyle yürüyor

Betona çakıldı, korseyle yürüyor
Orhan Baba tekneden düştü

Orhan Baba tekneden düştü
Sahnede Gazapizm sürprizi

Sahnede Gazapizm sürprizi
Buray elleriyle besliyor

Buray elleriyle besliyor
3 düğüne 5 gelinlik!

3 düğüne 5 gelinlik!
Yalaka davasını kazandı

Yalaka davasını kazandı
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX