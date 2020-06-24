AB'den sonra şimdi de Çin! Yerli otomobile bir tescil daha!
Yerli otomobilin SUV ve Sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.
SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 24, 2020
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