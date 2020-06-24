  • BIST
    114449
  • Dolar
    6,8553
  • Euro
    7,7246
  • Altın
    390,7660
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli helikopter motoru için test altyapısı sözleşmesi
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Bakan Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır görüştü
Filistin Devlet Başkanı: Filistin topraklarının bir karışının dahi ilhakını kabul etmeyiz
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak
THY Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1387'ye yükseldi
CHP'li eski Bodrum Belediye Başkanı'na 1 yıl hapis!
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 500'e yükseldi
AB'den sonra şimdi de Çin! Yerli otomobile bir tescil daha!
İsrail'den küstah hareket! Türk bayrağına tahammül edemediler
Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi trafik kazası geçirdi!
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
IMF küresel büyüme tahminini düşürdü
Kurtulmuş: Darbenin açtığı yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı
Bakan Varank duyurdu... SARB-83 ilklerle testi geçti
Bakan Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı ile görüştü
MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' 5 milyon öğrenciye ulaşacak
Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor
HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası!
Cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Tokat, Boralar timini törenle karşıladı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS adaylarına flaş uyarı!
24 Haziran 2020 Çarşamba 16:57:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 17:12:00

AB'den sonra şimdi de Çin! Yerli otomobile bir tescil daha!

ABONE OL

Yerli otomobilin SUV ve Sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER