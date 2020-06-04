04 Haziran 2020 Perşembe 09:24:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 10:30:00
Yerli otomobilde önemli gelişme! Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı
Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.
TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:
ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun.