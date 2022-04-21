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21 Nisan 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 10:13:00

Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran gelişme!

Kaynak: Sabah

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Yerli otomobil TOGG birçok farklı adım atılmaya devam ediyor. Bu kez 'MEGA' bir hamle geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen Mega Sanayi Sistesi çalışmasının detayları da belli olmaya başladı.

Yerli otomobil TOGG için geri sayım sürerken, birçok farklı alanda adımlar atılmaya devam ediyor. TOGG ile ilgili Mega Sanayi Sitesi hamlesi yakın zaman da TBMM'ye sunulacak. TOGG'un bu yıl banttan inmesi, 2023 yılında yollarda olması planlanıyor.

BÜYÜK TÜRKİYE YATIRIM MODELİNE GEÇİLİYOR

AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başlayacak yeni dönemle, "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli"ne geçiyor. Bu kapsamda yerli otomobil başta olmak üzere büyük yatırımların altyapısını oluşturmak üzere hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor.

MEGA SANAYİ SİTESİ HAMLESİ

Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.

Etiketler : Yerli otomobil mega sanayi siteleri AK Parti Cumhuriyet TOGG
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