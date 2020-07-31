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31 Temmuz 2020 Cuma 11:11:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 11:29:00

Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

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Türkiye, yerli otomobilin 2022'de banttan inecek olmasının heyecanını yaşarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da şarj istasyonları için çalışmalarına hız verdi. 2030'da 1 ilâ 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Her 10 araca 1 şarj istasyonu düşecek şekilde yaklaşık 250 bin şarj noktası oluşturulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ülke genelinde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasını masaya yatırdı.

250 BİN ŞARJ NOKTASI

Yenişafak'ın haberine göre, Şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların ele alındığı toplantıda, şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, “2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız” dedi.

ARAÇTAN ÖNCE ŞARJ ALTYAPISI

Şarj altyapısının araç piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Dönmez, konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin otomobiliyle buluşturacaklarını belirten Dönmez, şu bilgileri verdi: “Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin önemi daha da artıyor. Akıllı sistemler, yapay zekâ ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir değişim yaşıyoruz. Bugün elektriği sadece klasik anlamda tüketici dediğimiz kişi ya da kurumlar tüketmiyor. Tüketici kavramı insan yerine artık nesneleri ve nesnelerin interneti tabanlı bir enerji talebini de oyuncu yapıyor. Günümüzün oyuncuları artık TOGG örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay zekâ yazılımları da olabiliyor. TOGG’un her türlü yapay zeka temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları yönlendirecek olması bunun en güzel örneklerinden birisi.”

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