Yerli motor "Yeni ALTAY Tankı"nı yürütmeye hazırlanıyor

BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, Yeni ALTAY Tankı, Altuğ 8X8 ve Yeni Nesil FIRTINA Obüsü projelerinin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Karaaslan, son olarak araçlarını sergiledikleri 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) çok yoğun geçtiğini, çok sayıda heyetin tedarik ihtiyaçları için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Yeni ALTAY Tankı'nı birkaç ay önce düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini belirten Karaaslan, tankta eskisine göre bir dizi yenilikler ve geliştirmeler söz konusu olduğunu bildirdi. Karaaslan, "Muharebe sahasının ihtiyaçları, biraz da zorunlu yerlileştirilen alt sistemler ve bunların testleri bizim için bir süreç. Bu sürecin 2024 yılı içinde de devam edeceğinden bahsetmiştik. O plana uygun şekilde kullanıcıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Savunma Sanayii Başkanlığının katılımıyla test süreçleri devam ediyor. Seri üretime geçerken zaten yapılması gereken bir ara aşama bu. Fuarda sergilediğimiz mühendislik tankımız, testlerdeki 2 tanktan biri değil. Bu tank ve diğer tanklarımızda bütün testler yapılıp doğrulanmış durumda. Bir de bunları kullanıcıyla yapmamız gerekiyor, o sürecin içindeyiz." dedi.

Seri üretime hazırlığın ikinci ayağının fabrika kurulumu olduğuna işaret eden Karaaslan, Ankara'da tankın üretimine yönelik yüksek teknolojiye sahip fabrikanın kurulum çalışmalarının başladığını ve plana uygun devam ettiğini dile getirdi.

Karaaslan, "2025 başına kadar bu faaliyetlerin tamamını bitirip yıl içinde de seri üretim tanklarının devamını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Umarım herhangi bir gecikme yaşamadan bu süreci tamamlarız." diye konuştu.

YERLİ GÜÇ GRUBU PLANA UYGUN İLERLİYOR



Yerli güç grubunu geliştirme çalışmalarının da plana uygun sürdüğünü söyleyen Mehmet Karaaslan, şöyle devam etti:

"Laboratuvar ortamında yapılması gereken testler çok önemli ölçüde tamamlandı. Bir sonraki adım tank üzerindeki test aşamasına geçmek. Proje şu anda o noktada diyebiliriz ama o da kısa bir süreç değil. Dünyadaki bütün uygulamalar da böyle. Bir tank güç grubunu geliştirmek oldukça meşakkatli ve zaman alan bir iş. Diğer performans testlerinin dışında 10 bin kilometre dayanıklılık testinin yapılması lazım. Güç grubunun sadece bir testi 10 ay sürüyor. Dolayısıyla bir süreç ama planı içinde gidiyor. Hedefimiz ALTAY'ın seri üretimi başladıktan sonra bu sürecin tamamlandığı noktada ki bu 250 tanklık paketin ortalarında bir yerde gibi görünüyor, yerli ve milli motor ve transmisyonumuzu ALTAY'a entegre edip bu konudaki dışa bağımlılığı da tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz."

Karaaslan, Yeni ALTAY'ın yerli güç grubuyla buluşup, tankı yürütmesine ilişkin takvime yönelik soruya karşılık, "Devam eden bir süreç olduğu için detayını söylemeyeyim ama çok yakında onu da göreceğiz." ifadesini kullandı.

ALTUĞ 8X8 YURT DIŞI TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI



Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için yürütülen Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında bir yarışma içinde olduklarını belirten Mehmet Karaaslan, prototip araca yönelik yarışmanın yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

ALTUĞ 8X8'in çok başarılı şekilde o testleri sürdürdüğünü ifade eden Karaaslan, "Dolayısıyla umutlu olduğumuz bir proje bu. ALTUĞ'un yurt dışı potansiyeli de çok yüksek. Kendi kategorisinde son tasarlanan, en yüksek teknolojiye sahip, rakiplerin bütün iyi özellikleri kıyaslanarak en optimum tasarımı yaptığımızı değerlendirdiğimiz bir araç. Çok ciddi ihracat potansiyeli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu yönde de yürüttüğümüz çalışmalar var. Yurt dışında katıldığı, çok sıra dışı şartlar altında başarıyla tamamladığı testler var. Yakın bir zamanda somut sonuçlarını da alacağımız ve seri üretimde görmeyi hedeflediğimiz bir araç. Ondan da çok şey bekliyoruz."

ALTUĞ 8X8'in çöl gibi en ağır şartlarla karşılaşılan Körfez bölgesinde test edildiği bilgisini veren Karaaslan, testleri yapan ülkelerin olumlu görüşlerinin de kendilerine umut verdiğini kaydetti.

FIRTINA Obüsü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kritik silahları arasında yer aldığını ve muharebe sahasındaki en büyük güç faktörlerinden biri olduğunu belirten Mehmet Karaaslan, FIRTINA-I'in geliştirilmiş versiyonu Yeni Nesil FIRTINA'nın üretimini sürdürdüklerini söyledi. Karaaslan, "İlk 6 taneyi teslim etmiştik. Teslimatları devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerimizin bu yöndeki ihtiyacını da en üst düzeyde, aracı da sürekli geliştirerek karşılamaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.