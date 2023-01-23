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Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak
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23 Ocak 2023 Pazartesi 18:18:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 18:18:00

Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak

Kaynak: AA

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Geçen yıl başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında yüzde 90'ı tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın mart ayında açılması planlanıyor.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Modernizasyon çalışmaları devam eden sınır kapısında tek olan peron sayısı 3 giriş, 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı.

Gümrük sahasının 4 bin metrekare olan kullanım alanı 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern bir görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları da yer alıyor.

Yolcu binası içerisinde idari üniteler, zemin katta alışveriş mağazaları bulunuyor. Sınır kapısında bunun yanında x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün bulunduğu bina yer alıyor.

Sınır kapısının en geç mart ayı içerisinde yeni yüzüyle yolcuları karşılaması bekleniyor.

"Turistlerin beklemeden hızlı ve konforlu geçişleri bizim için çok önemli"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, sınır kapılarının Edirne ekonomisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Her ay binlerce kişinin sınır kapılarından geçiş yaptığını anlatan Irmak, "Pazarkule Sınır Kapısı'nın Edirne için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen günübirlik turistler yoğun olarak burayı kullanıyor. Turistlerin beklemeden hızlı ve konforlu geçişleri bizim için çok önemli. Bu geçişler şimdi hızlı bir şekilde olacak, eski kötü görüntü ortadan kalkacak." dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın büyütülüp modern bir yapıya kavuşturulmasının özellikle gurbetçilerin yoğun olduğu dönemde Kapıkule'de oluşan araç kuyruklarını sona erdireceğini vurgulayan Irmak, aynı şekilde Yunanistan tarafının da kendi gümrüklerini büyütmesi gerektiğini ifade etti.

Etiketler : Yunanistan Modernizasyon Pazarkule Sınır Kapısı
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