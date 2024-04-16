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16 Nisan 2024 Salı 15:19:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 15:19:00

Yenilenebilir enerjide rekor üretim

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12 Nisan 2024'te Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız.

2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını %55'e yükseltmek."

Etiketler : yenilenebilir enerji rekor üretim
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