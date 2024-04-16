Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırıldığını açıkladı.
Yenilenebilir enerjide rekor üretim
12 Nisan 2024'te Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız.
2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını %55'e yükseltmek."
Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 16, 2024
2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını %55'e yükseltmek. pic.twitter.com/VLCWorHui2
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