Yeni rota Türkiye! Rolü daha da ön plana çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tamamladığı ABD ziyareti kapsamında birçok görüşme gerçekleştirirken yatırımcılar, Türkiye'nin son sukuk ihracının başarıyla yapıldığını ve ülkedeki yatırımlarını daha da artırmak istediklerini ifade etti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Nebati, Washington'da gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bahar Toplantıları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra İtalya, Singapur, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP-26), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanları ve ekonomiden sorumlu AB Komiserinin yanı sıra Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Direktörü ile önemli temaslarda bulundu.

- Yatırımcılarla üç toplantı

Nebati, yatırımcıların yoğun ilgisi karşısında Amerikan Ticaret Odası (AmCham), Uluslararası Mutabakat İçin İş Konseyi (BCIU) ve JP Morgan'ın düzenlediği üç yatırımcı toplantısında reel sektör ve portföy yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Bu toplantılarda küresel ekonomik görünümle birlikte ülke ve sektör özelinde yapılan görüş alışverişine ek olarak, muhataplara Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve ülkedeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

Nebati görüşmelerde Türkiye'nin güçlü kamu maliyesine, bankacılık sektörüne, düşük borçluluğuna, son yıllardaki dengeli büyüme görünümüne ve özellikle ihracatta gözlenen güçlü performansa dikkati çekerek, genç ve dinamik nüfus, nitelikli iş gücü, zengin üretim ekosisteminin yanı sıra atılan bütüncül ve kararlı adımların katkısıyla Türkiye'nin küresel ve bölgesel zorluklarla mücadele kapasitesinin arttığını ifade etti.

- Geri bildirimler Türkiye'ye sermaye girişlerinin artacağına işaret ediyor

Yatırımcılar da Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inançlarını ve ülkedeki yatırımlarını daha da artırmak istediklerini dile getirerek son yapılan sukuk ihracının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Şubatta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirilen temasların ardından Washington toplantılarında alınan geri bildirimler, uluslararası yatırımcılar ve ekonomistler nezdinde Türkiye algısının önemli ölçüde iyileştiğine ve Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerinin artacağına işaret ediyor.

Son jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin küresel arenada rolünün daha da ön plana çıktığını ifade eden yatırımcılar ve ekonomistler, bu durumun "Türkiye hikayesinin" daha fazla dikkat çekeceğine ve kabul göreceğine inanıyor.