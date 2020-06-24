BTCTurk Ceo'su Özgür Güneri: Yeni normalde Bitcoin'in getirisi de Bitcoin'e ilgi de arttı

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, yılın başından bu yana yükselişine devam eden Bitcoin’in, hem dünya hem de Türkiye’de son dönemin en çok takip edilen konularının başında geldiğini söylerken, Bitcoin’e yatırım yapacak olanlara, bu yatırımın uzun zamanlı bir yatırım olduğunu anlattı. “Elinizde hemen döndürmeniz gereken bir birikim varsa, açıkça bu birikiminizi Bitcoin’e yatırmanızı tavsiye etmem. Fakat, risk iştahınıza bağlı olarak Bitcoin’i kısa süreli bir al-sat aracı görmezseniz ve belli bir meblağınızı bu finansal araca ayıracaksanız, Bitcoin’in getirileri sizin de yüzünüzü güldürecektir” diyen Güneri, Türkiye’nin de yavaş yavaş kripto paralara yatırım yapmaya ısındığını dile getirdi.



“YENİ NORMAL’DE DAHA FAZLA İŞLEM YAPILMAYA BAŞLANDI”

Pandemi sürecinde sadece dünyada değil Türkiye’de de Bitcoin’e eğilimin arttığını ifade eden Özgür Güneri, “Bitcoin’in piyasa değeri 150 ila 200 milyar dolar arasında değişiyor. Şu anda 18.4 milyon Bitcoin çıkarılmış durumda. Pandemi döneminde özellikle likidite ihtiyacı sonrasın Bitcoin’de kayıplar gördük. Fakat mart ayının ikinci haftasıyla beraber yükselişe geçen Bitcoin’in TL’ye oranla yüzde 53, dolara oranla da yüzde 33’lük değer kazandığına şahit oldu. Bu bağlamda yeni normal döneminde yatırımcıların da Bitcoin’de daha fazla işlem yapmaya başladığına şahit olduk” dedi.

Orta uzun vadede Bitcoin’in sunduğu değer önerisinin ve para politikasının sınırlı olması nedeniyle her geçen gün daha çok insanın bu para birimine inanacağını dile getiren Güneri, her ne kadar dalgalı bir yatırım olsa da arz/talep dengesi açısında talebin yukarı yönlü olmasıyla da Bitcoin’de ibrenin önümüzdeki dönemde yukarı yönlü olabileceğine inandığını ifade etti.

“İSTENİLEN ORANDA AL-SAT YAPILABİLİYOR”

Bitcoin’e ayırdığınız para için orta ya da kısa vadede yüksek dalgalanma gösterebileceğini uyarısıyla bir yatırım tavsiyesi yapan Güneri, yatırımcıların risk iştahına bağlı olarak Bitcoin alım satımını şu şekilde anlattı: “İsterseniz BtcTurk web sitesine, isterseniz telefonunuzdan BtcTurk uygulamasına girerek üye oluyorsunuz. Sonrasında Akbank, VakıfBank, Fibabanka, DenizBank ve Ziraat Bankası’ndan bir hesabınız varsa 7/24, diğer bankalardan hesaplarınız varsa EFT saatlerinde para yatırıyorsunuz. Varsayalım bin TL’niz var ve BtcTurk hesabınıza geçtiniz. Size önerim bunun 350 TL’si ile Bitcoin alın. Geriye kalan 650 TL’yi de Bitcoin’in fiyatını kollayarak ikiye bölelim ve alımları zamana yayalım derim.” Riski tanımlamak, vadeyi tanımlamak ve riski üçe bölmenin bu zamana kadar doğru bir tavsiye olduğunu kaydeden Güneri, tıpkı altında da olduğu gibi, Bitcoin’in istenilen oranlarda alım satımının yapıldığını, bunun da hemen hesaba geçtiğini söyledi.

“YANLIŞ ANLAŞILMALARA MAHAL YOK”

Kontrol edilememesi, sansürlenememesi, para politikası ile oynanamamasının Bitcoin’e büyük güç verdiğini dile getiren Güneri, her para birimi gibi Bitcoin’in de tehditlerinin olabileceğini, ancak son finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisi ve Bitcoin’in kendi teknolojik evrimi düşünüldüğünde mevcut ödeme sistemlerinin ile Bitcoin’in rakip olmadığını söyledi. “Bitcoin’de bir yanlış anlaşılma durumu yok değil. Ama bu doğru bilinen bir yanlış. Bitcoin’in yasa dışı işlerde kullanımı gibi bir durum söz konusu değil. Şeffaflığı ve anonimliği, aslında sanıldığının aksine Bitcoin’in takip edilmesini de kolaylaştırıyor. Bitcoin ne zaman üretilmiş, ne kadar satın alınmış, hangi cüzdandan hangi cüzdana gitmiş, tüm bu noktalar aslında kayıt altında. Dolayısıyla gizli saklı işler için Bitcoin, bu kadar takip edilebilirlik paralelinde hiç de buna olanak sağlayan bir para birimi değil. Bu noktada Bitcoin’in aslında yanlış anlaşılmalara da yol açmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.