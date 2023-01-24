VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
Memur emeklilerinin maaş farkları için tarih belli oldu
Bakan Nebati'den 'yapılandırma' açıklaması
Dünyayı fotoğraflayarak görecek
İhtiyaç sahipleri için çırpınan aşçı imam
WhatsApp'ta fotoğraf kalitesi düşmeyecek
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda
"Genel seçimlerden zaferle çıkarak hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
İspanya'da sağlık ve adalet çalışanlarının süresiz grevleri gündelik yaşamı felç ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Ağrı'da askeri araç devrildi, iki asker şehit oldu
"Gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz"
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturması bir üst mahkemeye taşınacak
"İzmir İktisat Kongresi 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanac...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Atsup'tan dayanışma teşekkürü
Kalın'dan Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki
Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
Hudut birlikleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılanlara müdahale etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki kilise yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesa...
"Ukrayna'ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
İran'dan AP'nin "Devrim Muhafızları" adımına tepki: Avrupa için pahalıya mal olacak
24 Ocak 2023 Salı 13:05:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 13:05:00

Yeni Konut Finansman Programı ne getiriyor?

Kaynak: AA

ABONE OL

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşların heyecanla beklediği Yeni Konut Finansman Programı'nın ayrıntıları belli oldu.

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu ay içerisinde TBMM Genel Kurulunda yasalaşması beklenen düzenleme ile ilk defa ev sahibi olacaklara önemli kolaylıklar getiriliyor.

Gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek.

Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenici firmalara geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Gayrimenkul geliştiricileri de yüklenici kabul edilecek.

Katkılar; yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

İlk 3 yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak.

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici firma hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

Katkılar; yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

Cumhurbaşkanı, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkili olacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek.

Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyecek, satış vaadine konu edilemeyecek.

Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

İlk aşamada 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69; 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için yüzde 0,79; 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için yüzde 0,99 faiz oranı/kar payı ile finansman kullandırılması öngörülüyor.

Bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılacağı ve bu konutlardan 50 bini için Hazine katkısı sağlanacağı tahmin ediliyor.

İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olması bekleniyor. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek.

Hazine, 50 bin konut için 2024 yılında 8 milyar 580 milyon lira, 2025 yılına 6 milyar 890 milyon lira; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 18 milyar 220 milyon lira katkı sağlayacak.

Etiketler : yeni konut finansman programı tbmm plan ve bütçe komisyonu ekonomi
Çağatay'ın şapkası mı?

Çağatay'ın şapkası mı?
Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
Enerjik Seda

Enerjik Seda
Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu

Afra Saraçoğlu, Mertler'in arasını bozdu
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Ayrılık acısını doğada atlatıyor

Ayrılık acısını doğada atlatıyor
Karne kutlaması

Karne kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX