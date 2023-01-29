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29 Ocak 2023 Pazar 18:02:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 18:02:00

"Yeni Evim Kampanyası" kapsamında konut satışları sürüyor

Kaynak: AA

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Konut setaşıları devam eden "Yeni Evim Kampanyası" kapsamında başvuran vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Bu projelerin içinde yer alan şirketlerden NEF Çekmeköy'ün üçüncü etabı olan Koruköy Projesi'nin lansmanı dün yapıldı. Yoğun ilgi gören projede 327 konutun yarısı 1 günde satıldı. Öte yandan ‘Yeni Evim' kampanyasının da etkisiyle bugün projenin satış ofisinde yoğunluk oluştu.

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, "Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Diğer projelerden de aldığımız bilgi bu yönde. Ciddi anlamda satış rakamlarına ulaşacaktır. Yeni Evim Kampanyası, konut piyasasına hareketlilik getirdi." dedi.

Çelik, normalde ocak ve şubatın konut sektörünün yerel pazarda düşük seyrettiği aylar olduğunu belirterek, "Özellikle konut kampanyası nedeniyle muhtemelen en fazla satışın olduğu aylardan biri olacak. Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Diğer projelerden de aldığımız bilgi bu yönde. Ciddi anlamda satış rakamlarına ulaşacaktır. Yeni Evim Kampanyası, konut piyasasına hareketlilik getirdi." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nef Koruköy'ün, Nef'in Çekmeköy'deki üçüncü projesi olduğunu söyledi.

Daha önce Çamlıtepe ve Ormantepe etaplarının satışını tamamladıklarını bildiren Çelik, "Toplam 1.099 konutta hayat başladı. Projenin devamı olan yeni projemizin Koruköy etabının lansmanını yapıyoruz. Tamamı 1+1 ve 2+1 oluşan toplam 327 adet dairemiz var. 3 binden fazla talep almıştık. Projeden yararlanmak isteyen, talep bırakan müşterilerimizi davet ettik bu hafta sonunda." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN İLGİSİ OLDUKÇA YOĞUN"

Selçuk Çelik, Koruköy etabının satışına dün başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Etaptaki dairelerin yarıya yakın kısmı dün satıldı. Bugün de oldukça yoğun bir ilgi var. Birkaç gün içinde satışı tamamlamayı planlıyoruz. Yeni etabı bekleyen müşterimiz vardı ama konut kampanyasının da devreye girmesi talebi oldukça arttırdı. Yeni Evim Konut Kampanyası'ndan bu projede yararlanabiliyorsunuz. 15 yıla varan vade ve 0,69'dan başlayan faiz oranı gibi tarihi bir fırsat var. Doğal olarak da müşterilerimiz bunu değerlendirmek için oldukça yoğun bilgi gösterdiler.

Çevredeki kira bedellerini düşündüğünüz zaman aslında kredinin çok büyük kısmını kira ödeyebiliyor. Bu anlamda da kira öder gibi ev sahibi olmak hayali gerçekleşmiş oluyor projede. Normalde ocak, şubat ayları konut sektörünün yerel pazarda düşük seyrettiği aylardır, satış anlamında çok fazla hareket olmaz. Özellikle konut kampanyası nedeniyle muhtemelen en fazla satışın olduğu aylardan biri olacak. Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Diğer projelerden de aldığımız bilgi bu yönde. Ciddi anlamda satış rakamlarına ulaşacaktır. Yeni Evim Kampanyası konut piyasasına hareketlilik getirdi."

Yeni Evim Kampanyası'ndan yararlanarak ev satın alan Ediz Akın ise "Ödeme koşulları çok rahat. Dairemizi seçtik. 0,69 faiz oranıyla kampanyadan faydalandık." dedi.

Etiketler : Selçuk Çelik Yeni Evim Kampanyası Koruköy
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