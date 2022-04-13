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13 Nisan 2022 Çarşamba 09:23:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 09:38:00

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi... Et fiyatlarını etkileyecek karar!

Kaynak: AA

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Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yetiştiricilere 2500 lira ödeme yapılacak.

Et fiyatlarında düşüş yaratacak gelişme resmen duyuruldu. Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karara göre piyasda oluşan fiyat dalgalanmalarının engellenmesi ve Ramazan ayı için kırmızı et piyasasının düzenlenmesi sağlandı.

DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

2 Nisan 2022 ve 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi, satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere 2500 lira destek ödemesi yapılacak. Ödemeler Ziraat Bankası kanalıyla gerçekleşecek.

ET VE SÜT KURUMU UCUZA SATIŞLARA BAŞLAMIŞTI

Piyasada gerçeklikten uzak olan fiyatlar nedeniyle Et ve Süt Kurumu kasaptaki fiyatların neredeyse yarısı kadar indirim yaparak vatandaşa ucuz kırmızı ve beyaz et satışına başlamıştı. Et ve Süt Kurumu'nda dana pirzola 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira ve sucuk da 95 liradan satılıyor.

RAMAZANDA UCUZ ET İMKANI

Yetiştiricilere konuya ilişkin destekleme ödemeleri, icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankasına iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Ödenen tutarın yüzde 0,2'si komisyon olarak Ziraat Bankasına ayrıca ödenecek.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek.

Karar hükümlerinin yürütmesi Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı et piyasasında fırsatçılığı ve fiyat artışlarını önlemek, ramazanda evlere ucuz et girmesini sağlamak amacıyla bazı adımlar atılacağını açıklamıştı. Elinde kesimlik hayvanı olanlardan bunların satın alınmasıyla ucuza et satışının yapılacağını belirten Erdoğan, "Ramazan ayında istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim." ifadesini kullanmış, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye de gerekli çalışmalar için talimat vermişti.

Etiketler : Et fiyatları Et Süt Kurumu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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