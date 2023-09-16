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16 Eylül 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 13:00:00

Yeni dönem yatırımlarda tarım ve hayvancılığa öncelik verilecek

Kaynak: AA

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Türkiye'de 2024'te tarım alanında hayvancılık, bitkisel üretim ve sulama, öncelikli yatırım başlıkları arasında yer alacak.

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden derlenen bilgiye göre, gelecek 3 yılın kamu yatırım tahsislerinde yol haritası belirlendi.

Bu kapsamda tarımda gelecek yılın önceliği sulama yatırımlarının tamamlanması olacak. Sulama sahası 1000 hektardan büyük tüm tesisler bağımsız değerlendirilmek üzere "müstakil proje" olarak yatırım programına teklif edilecek.

Sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj gibi büyük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler "proje" bazında, bitirilecek gölet dahil küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise "faaliyet" bazında belirlenecek. Her iki fiziki hedef seti, ödenek teklif tavanları doğrultusunda tespit edilerek yatırım teklifleriyle gönderilecek.

Tarım ve bitkisel üretim sektöründe de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde, daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç, yeni işler öncelikle sulama yatırımlarıyla ele alınacak.

Tarım ve hayvancılık sektöründe ise teklif edilecek projelerde, cari transfer niteliğindeki yeni hayvancılık işletmesi kurulması veya yetiştiricilere hayvan dağıtımına ilişkin uygulamalar, yatırım programı kapsamı dışında değerlendirilmeyecek.

AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK PROJELER ÖNCELİKLİ

2024-2026 döneminde afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere ağırlık verilecek.

Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıkları ve proje stokunun önceliklendirilmesinde genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra bazı kriterler de dikkate alınacak.

Sulama sektöründe Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Yatırım Programı'nda yer alan büyük su işi projelerinden, depolaması tamamlanmış veya depolamasız su iletim tesisleri inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle (su kotunun sulanacak araziden yüksek olduğu yerlerde suyun potansiyel enerjisiyle iletilen sistem) sulama yapılacak projeler öncelikli olacak.

Hayvancılık sektöründe ise üretimin artırılmasına hizmet edecek altyapı ve araştırma projeleri yatırımlarda öncelikli kabul edilecek.

Ayrıca balıkçı barınakları projelerinde, Balıkçılık Kıyı Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler önceliklendirilecek ve idame yatırımlarına öncelik verilecek.

Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üst yapısı bulunmayan veya tamamlanmamış olan barınaklara ilişkin etüt proje çalışmaları yapılarak önceliklendirilecek. Bu çalışmaların neticesine göre balıkçı barınakları üst yapı yatırımları değerlendirilecek.

Bitkisel üretim sektöründe de bitkisel üretimin artırılması ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecek.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı tarım hayvancılık yatırım
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