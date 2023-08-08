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08 Ağustos 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 09:00:00

Yeni çalışmalar yolda! Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge

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3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni çalışmalar için düğmeye basıldı. Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması hedefleniyor. Peki kimler birinci derece memur, memuriyet derecelerinde ne etkili oluyor? İşte 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri...

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması hedefleniyor. İşte detaylar...

Düzenleme ile birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması bekleniyor. Peki, memuriyette kimler birince derece kategorisinde?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

"ÖZELLİKLE EĞİTİM DURUMUNUN ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Memuriyet derecelerini ise birçok faktörün etkilediğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Memurun çalıştığı kurum sınıfı ve özellikle eğitim durumunun birinci dereye etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla üniversite mezunlarının gerekli hizmet yılını doldurdukları takdirde zaten birinci dereceye hak kazandıklarını söyleyebiliriz."

3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Etiketler : 3600 ek gösterge Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş 600 ek gösterge
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