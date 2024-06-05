Yeni banknotlar Kral Charles'ın portresini taşıyor!

İngiltere Kralı 3. Charles'ın portrelerinin bulunduğu sterlinler bugün ülkede dolaşıma girdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) , Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Öte yandan, Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

Kral Charles'ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı. Banknotlarda yer alan Kral Charles portresi, 2013'te çekilen bir fotoğrafa dayanıyor.