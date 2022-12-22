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22 Aralık 2022 Perşembe 15:23:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 15:23:00

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu

Kaynak: AA

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Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Asgari ücreti belli oldu! Başkan Erdoğan: Net 8 bin 506 TL

Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Bakan Nebati asgari ücret artışını değerlendirdi

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

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Etiketler : çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı asgari ücret işveren
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