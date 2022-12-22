Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Asgari ücreti belli oldu! Başkan Erdoğan: Net 8 bin 506 TL

Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

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Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir"