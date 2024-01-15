Yemek faturası üçe katlandı! Özel okul zammında tavan var, yersen yok!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Özel eğitim kurumları yüzde 57'lik zam tavanını fahiş yemek ücretleriyle deliyor. Geçen yıla oranla yemek ücretlerini 3 katına çıkaran okullar, öğrenci başına ortalama 35 bin ila 70 bin TL arasında yemek ücreti alıyor.
Yaklaşık 1.4 milyon öğrencinin eğitim gördüğü özel okul ücretleriyle ilgili şikayetler bitmiyor. AKŞAM, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'yle belirlenen yüzde 56.89'lük tavan zamma rağmen bazı okulların ek ücretlerle tavanı deldiğini gündeme getirmişti. Alınan bilgiye göre birçok kayıt yenileme ücretini tavan zamma göre belirliyor ama normalde 15 bin lira tutan yemek ücreti için 35 bin-70 bin lira arasında fatura çıkarıyor. Kitap-kırtasiye ve ulaşım gibi ek hizmetlerle fatura daha da kabartılıyor. Ayrıca kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı ile ödeme yapan velilere ise yüzde 5 ila yüzde 20 arasında vade farkı yansıtılıyor.
FİYAT 3 KATINA ÇIKTI
Özel Okul Velileri Platformu'na üye velilerin paylaştığı rakamlara göre bu yıl kolejler yemek ücretini bir önceki yıla göre ortalama 3 kat artırdı. Doğa Koleji Eryaman şubesinde yüzde 60 burslu okuyan bir öğrenciden 72 bin 490 TL kayıt ücreti talep ediliyor. Aynı okul, bu öğrenci için 50 bin 500 TL yemek ücreti istiyor. Ücret 2 gün içinde yatırılmazsa fiyat 59 bin TL'ye yükseltiliyor.
Esenkent Okyanus Koleji'nde 3'üncü sınıf kayıt yenileme için E.M. isimli bir veliden geçen yıl 64 bin TL kayıt ücret alınırken bu yıl bu rakam 102 bin TL'ye çıkarılıyor. Aynı öğrenci için okul yönetimi 45 bin TL de yemek ücreti talep ediyor.
VELİYE BASKI VAR
Bornova Okyanus Koleji'nde 2. sınıfa geçen öğrenciden 125 bin 284 TL kayıt yenileme ücretinin yanı sıra 45 bin TL yemek ücreti isteniyor. Okul yönetimleri, yemek hizmeti almak istemeyen velilere çocuklarının kaydını yenilemeyeceklerini söylüyor.
VADE FARKI YANSITILIYOR
Uğur Okulları 1. sınıf öğrencisi
Havaleyle: 190.000
Kredi kartıyla: 200.000
Krediyi mevduat hesabıyla: 211.600
İzmir Okyanus Koleji 3. sınıf öğrencisi
Havaleyle: 155.0000
Kredi kartıyla: 160.000
Kredili mevduat hesabıyla: 165.000
Yemek bedeli: 55.000
Bahçeşehir Koleji 1. ve 5. sınıf kayıt yenileme
Peşin: 195.000
Kredi kartıyla: 204.750
Kredili mevduat hesabıyla: 214.500
Yemek ücreti (peşin): 64.000
Kredi kartı: 67.200, KMH: 70.400
BİR ÖĞRENCİ 15 BİN TL'YE DOYAR
Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ'a göre özel okullarda okuyan bir öğrenci yılda 138 gün yemek yiyor. Yemek sanayicileri olarak sanayide çalışan mavi yakalı ve ya beyaz yakalı çalışanlara içeriği değişmekle birlikte ortalama öğün başı 110 TL'ye yemek verdiklerini anlatan Bozdağ, "Bugün özel okullar öğrenci başına yıllık ortalama 50 bin TL yemek ücreti alıyor. Bu da öğrenciden her öğün için 360 TL aldıkları anlamına geliyor. Biz öğrencinin babasını 110 TL'ye doyuruyoruz, okullar çocuğunu 360 TL'ye. Bu rakamlar çok yüksek. Bence bir öğrenci yıllık 15 bin TL'ye doyar" diyor. Özel okulların yüzde 65-70'inin catering şirketlerinden toplu yemek hizmeti aldığını anlatan Bozdağ, "Ancak bizden aldıkları yemek fiyatları bu değil, okullar kendi karlarını koyarak öğrenciye satıyor. Bu enflasyonist dönemde biraz daha anlayışlı olmaları gerekiyor" diye konuştu.
EK HİZMETLERE TAVAN, ÖĞRETMENLERE TABAN
Yasal boşluklar nedeniyle kronikleşen özel eğitim sektöründeki fiyat sorununa çözüm bulmak isteyen veliler şu önerilerde bulunuyor:
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne gerekli caydırıcı ifadeler ve cezai yaptırımlar eklenmeli.
Ek hizmetlerin zorunlu tutulamayacağı hatırlatılmalı ve aksi durumda cezai yaptırım uygulanmalı.
Okullardaki yemek ücretleri de TÜFE ile sınırlandırılmalı.
Kitap setleri maliyetinin 4-5 katına satılamamalı. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması tavan fiyat olarak belirlenmeli.
Öğretmene taban maaş yeniden getirilmeli.
Kademe geçişlerinde devam eden öğrenciler için bir önceki yılın eğitim sözleşmesinde yer alan meblağa, dışarıdan gelen öğrenci için ise bir önceki yılın liste fiyatına en fazla tavan zam oranı kadar artış uygulanması gerektiği yönetmeliğe eklenmeli.
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