VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alışverişkolik 3 burç
Evlenmeleri yasaklandı
Resimde hangi hayvan var?
Bu şekilde asla yapışmıyor
Karne alan öğrenciden sıra dışı yöntem
Kabe'nin içinde ne var?
14 Haziran 2024 Cuma 13:50:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 13:50:00

Yatırımcılar için umut oldu: Bakan Şimşek vergi kararını erteledi, borsa uçuşa geçti

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ertelendiğini açıklamıştı. Bu karar, özellikle son dönemde vergi beklentileri nedeniyle baskı altında olan hisse senetleri piyasasında büyük bir rahatlamaya neden oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün güne yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,03 puan arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik vergi çalışmasının yeniden değerlendirileceğini açıkladı. BIST 100 endeksi, bu açıklamanın ardından ilk işlem gününde yüzde 1,32 artışla güne başladı. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,9'luk değer kazancıyla dikkati çekti.

YENİDEN GÜNDEME GELİP GELMEYECEĞİ NET DEĞİL

Hükümet, bir süredir borsada işlem gören hisse senetleri için işlem vergisi üzerinde çalışıyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu hafta başında hisse işlemlerinde verginin söz konusu olabileceğini dile getirmesi, piyasalarda endişeye neden olmuştu. Ancak vergi çalışmaları ertelendi. Şimşek, vergi çalışmalarının ertelenmesinin nedeni olarak, vergi paketinin yeniden değerlendirilmesi ve etkinlik ile adaletin artırılması, kayıt dışılığın azaltılması hedeflerini gösterdi.

Ertelenen borsa vergisi düzenlemesinin bu paket içerisinde yer alıp almayacağı veya ne zaman yeniden gündeme geleceği henüz netlik kazanmadı.

ERTELEME SONRASI BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Vergi erteleme kararı, borsa yatırımcıları için yeni bir umut ışığı oldu. Son dönemde yaşanan belirsizlik ve vergi endişeleri nedeniyle düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, bu haberle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bankacılık sektörü başta olmak üzere birçok hisse senedi değer kazandı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,03 puan ve yüzde 1,32 artarak 10.528,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul mehmet şimşek vergi
6 farklı Ebru

6 farklı Ebru
Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
Sevgilisinin başucundan ayrılmadı

Sevgilisinin başucundan ayrılmadı
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
Imany'den Filistin'e destek çağrısı

Imany'den Filistin'e destek çağrısı
Enerjik sahne

Enerjik sahne
Keşke daha erken yaşta baba olsaydım

Keşke daha erken yaşta baba olsaydım
Gençlere hayat tavsiyesi

Gençlere hayat tavsiyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX