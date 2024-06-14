Yatırımcılar için umut oldu: Bakan Şimşek vergi kararını erteledi, borsa uçuşa geçti

Yatırımcılar için umut oldu: Bakan Şimşek vergi kararını erteledi, borsa uçuşa geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik vergi çalışmasının yeniden değerlendirileceğini açıkladı. BIST 100 endeksi, bu açıklamanın ardından ilk işlem gününde yüzde 1,32 artışla güne başladı. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,9'luk değer kazancıyla dikkati çekti.

YENİDEN GÜNDEME GELİP GELMEYECEĞİ NET DEĞİL

Hükümet, bir süredir borsada işlem gören hisse senetleri için işlem vergisi üzerinde çalışıyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu hafta başında hisse işlemlerinde verginin söz konusu olabileceğini dile getirmesi, piyasalarda endişeye neden olmuştu. Ancak vergi çalışmaları ertelendi. Şimşek, vergi çalışmalarının ertelenmesinin nedeni olarak, vergi paketinin yeniden değerlendirilmesi ve etkinlik ile adaletin artırılması, kayıt dışılığın azaltılması hedeflerini gösterdi.

Ertelenen borsa vergisi düzenlemesinin bu paket içerisinde yer alıp almayacağı veya ne zaman yeniden gündeme geleceği henüz netlik kazanmadı.

ERTELEME SONRASI BORSA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Vergi erteleme kararı, borsa yatırımcıları için yeni bir umut ışığı oldu. Son dönemde yaşanan belirsizlik ve vergi endişeleri nedeniyle düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, bu haberle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bankacılık sektörü başta olmak üzere birçok hisse senedi değer kazandı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,03 puan ve yüzde 1,32 artarak 10.528,92 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydetti.

