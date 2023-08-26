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26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:31:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:31:00

Yatırımcı sayısı dörde katlandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı

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Borsadaki artış sürerken, Türkiye halka arzlarda da dikkat çekiyor. Bu yıl 2 milyar dolarlık halka arz yapılan Borsa İstanbul, Londra, Almanya ve Milano borsalarını geride bırakarak ilk 10'da yer aldı.

Türkiye, bu yıl halka arzlarda birçok ülkeyi geride bıraktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Borsa İstanbul, İngiltere'nin Londra, Almanya'nın Frankfurt ve İtalya'nın Milano gibi çok daha büyük borsalarını geride bırakarak halka arz yarışında öne geçti.

BORSA İSTANBUL 9. SIRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da bu yıl 30 şirket halka açılırken toplamda 1,9 milyar dolarlık sermaye toplandı.

Halka arzlardaki artış Türkiye'yi 9. sıraya taşıdı. Halka arzlarda ilk üç sırada Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. İlk 10'da sadece Romanya Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin önünde yer aldı.

HİSSE SENEDİ YATIRIMCISI DÖRDE KATLANDI

Habere göre, Türkiye'de hisse senedi yatırımcılarının sayısı 2019 başından bu yana 5,1 milyon kişi artışla dörde katlandı. Bireysel yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki oranı yüzde 38'e yükseldi.

BORSADA YÜZDE 318 ARTIŞ

Yatırımcı akını sonrasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2002 başından bu yana yüzde 318 arttı. Borsadaki yükseliş daha çok şirketin borsaya girmesini teşvik etti. Son iki yılda halka arz olan şirketleri izleyen BIST Halka Arz Endeksi 2022 başından bu yana yüzde 550'den fazla arttı.

Piyasalardaki mevcut coşkunun, sermaye piyasalarında düşük kaliteli şirketleri çekebileceği endişeleri bulunuyor. Bazı uzmanlar, belirli halka arzların bankaların ve aracı kurumların yetersiz araştırma kapsamı ve yatırımcı ilişkileri olan kamuya açık şirketlere dönüşebileceğinden endişe ediyorlar.

Etiketler : spot borsa İstanbul halka arz
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