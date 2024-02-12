VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Lübnan'ın güneyine art arda hava saldırıları düzenledi
"2 milyon 250 bin konutu dönüştürdük"
Başkan Erdoğan, Gezeravcı'yı kabul etti
İHA'lar Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebilecek
TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi
12 Şubat 2024 Pazartesi 13:22:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 13:22:00

Yaşlı ve engellilerin şubat aylıkları hesaplara yatırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ile yaklaşık 2,8 milyar lira tutarındaki engelli aylığının ödemesini yaptıklarını belirtti.

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle engelli ve yaşlılara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış olduğunu aktardı.

Göktaş, "Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 liradan 2 bin 797'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi." bilgisini paylaştı.

Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, ocak ayından kaynaklanan farkla birlikte ödediklerini bildiren Göktaş, bu ay 6,3 milyar lira tutarındaki aylıkları hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş şubat yaşlı engelli aylık
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX