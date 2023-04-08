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Yaşlı ve engellilerin nisan ayı aylıkları hesaplara yatırıldı
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08 Nisan 2023 Cumartesi 14:48:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 14:48:00

Yaşlı ve engellilerin nisan ayı aylıkları hesaplara yatırıldı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay 2,7 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 1,2 milyar lira da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık."

Etiketler : derya yanık yaşlı aylığı emekli aylığı

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