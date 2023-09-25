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Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim başlatıldı
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25 Eylül 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 16:45:00

Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim başlatıldı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde "çapraz ve eş zamanlı" denetimlerin başlatıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğuna, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığına ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığına işaret etti.

Sucul zenginliklerin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak sürdürülebilir olarak işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla zaman mefhumu gözetmeden yıl boyu aralıksız rutin denetimler yapıldığını anımsatan Yumaklı, kuralsız ve küçük boyda balık avcılığının ve satışının önlenmesi için çapraz ve rutin denetimler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yumaklı, çapraz denetimler kapsamında komşu il müdürlüklerinin ortak hareket ederek daha geniş bir sahada yasa dışı avcılıkla mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında bugün itibarıyla çapraz ve eş zamanlı denetimler başlatıldı. Denetimler il tarım ve orman müdürlükleri ve ilgili kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde yapılacak. 29 Eylül gece yarısına kadar sürecek denetimler dışında yasa dışı su ürünleri avcılığına ve satışına ilişkin şikayetler de anlık olarak değerlendirilecek. Vatandaşlarımız da şikayetlerini her zaman il/ilçe müdürlüklerimize iletebilirler. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek."

Etiketler : ibrahim yumaklı su ürünleri avcılığı denetim
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