Yarısı Bizden'e yoğun katılım! Vatandaştan rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasına başvuruların sona erdiğini duyurdu.

Bakan Kurum kampanyaya 1.019.471 bağımsız biri için 269.670 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi.

1.019.471 bağımsız birim için

269.670 başvuru yapıldı.



Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen... pic.twitter.com/LEU7VtDIXA