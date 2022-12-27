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27 Aralık 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 17:00:00

Yaptırım kıskacındaki Rusya ile BAE'nin ticaret hacmi 9 ayda yüzde 57 arttı

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret İşleri Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi, ülkesi ile Rusya arasındaki petrol dışı ticaretin, 2022'nin ilk 9 ayında yüzde 57 artarak 5,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırım uyguladığı bir dönemde bu ülke ile BAE arasındaki ticaretin artması dikkati çekti.

BAE'li Bakan Zeyudi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Dubai'de görüştüğünü belirtti.

Zeyudi, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Petrol dışı ticaret hacminin 2022 yılının ilk 9 ayında 5,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Bakan Zeyudi, geçen yılın aynı dönemindeki ticaret hacminin ne kadar olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Resmi verilere göre, Rusya'nın en büyük Körfez ticaret ortağı kabul edilen BAE piyasasında 4 binin üzerinde Rus şirketi faaliyet gösterirken, BAE ise Rusya'da 60 projeye yatırım yapıyor.

Etiketler : rusya bae yaptırım ticaret
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