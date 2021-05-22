Yapılandırması bozulana yeni fırsat paketi

Hükümet, iş dünyasının talepleri doğrultusunda yeni bir 'yapılandırma paketi' hazırlayarak Meclis'e sundu. 15 maddelik yeni paket, stok ve sicil affı ile 30 Nisan öncesi borçları kapsıyor. Yeni paketin hazırlanmasında ilk yapılandırma sonrası salgın sırasında işyerlerinin kapalı olması nedeniyle birçok işletmenin taksit ödemesini yapamaması ve böylece yapılandırma hakkını kaybetmesi etken oldu.



KAPSAM GENİŞLEDİ

Yeni paket, MTV de dahil her türlü vergi, prim, KYK borcu, köprü ihlali ve trafik gibi idari para cezaları, belediyeler ile devlete ait her türlü alacağı kapsıyor. Kovid-19 nedeniyle kesilen cezalar ise kapsam dışı. Pakette ilkinden farklı olarak iş dünyasının bir süredir istediği matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme de yer alıyor. Pakette dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

MATRAH ARTIRIM HAKKI

Mükellefler açısından önemli olan matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri de tasarıda yer alıyor. Matrah artırımı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları için; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları için söz konusu. Matrah ve vergi artırımından yararlanan mükellefler hakkında artırım yaptıkları yıllar için vergi incelemesi yapılamıyor. Tasarının görüşülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR YAPILACAK

Yeni yapılandırma paketinde milat 30 Nisan 2021 olacak. Bu tarihten önceki kesinleşmiş alacaklar yapılandırılacak. İlk yapılandırmada olduğu gibi 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı tanınacak. Faiz silinecek, ana borç yapılandırılacak. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak. İlk taksit ödemesi ise eylül ayında başlayacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit atlatma hakkı tanınacak. Bu bu durumda yapılandırma bozulmayacak. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 90 indirime gidilmesi bekleniyor. I·lk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.