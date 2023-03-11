Yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyonu etiketi elektrikli ve hibrit araçlar için de hazırlandı

Yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyonu etiketi elektrikli ve hibrit araçlar için de hazırlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, tüketicilerin bilinçli seçim yapabilmesini sağlamak için, piyasada satışa veya kiraya sunulan yeni binek otomobillerinin karbondioksit emisyonu ve yakıt ekonomisi ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmelikle tüm yakıt tipleri için standart olan etiket formatı, elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araçlar için 3 farklı şekilde hazırlandı. Ayrıca A harfinden G harfine kadar 7 basamak olarak oluşturulan emisyon sınıfları detaylandırılarak A harfinden M harfine kadar 13 basamak olarak belirlendi.

A sınıfı emisyon değeri 0 olarak belirlenerek, bu sınıf doğaya herhangi bir şekilde karbondioksit emisyonu salımı yapmayan sıfır emisyonlu araçlara ayrıldı.

Yönetmelikle uygulamaya alınan hükümler, 1 Haziran 2023'e kadar ihtiyari, 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla zorunlu olarak uygulanacak. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar imal edilen araçların, imal tarihinde yürürlükte bulunan "Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Etiketi"ne uygun olarak piyasaya arzı ve piyasada bulundurulması, 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla kısıtlanmayacak ve engellenmeyecek.

DÜNYA İLE UYUMLU EMİSYON VERİSİ



Bakanlıktan konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, düzenlemeyle tüm yakıt tipine sahip araçlar için en güncel ve gelişmiş emisyon test çevrimleri kullanılarak vatandaşlara gerçek dünya ile en uyumlu yakıt tüketimi ve emisyon verileri sunulabilecek.

Yönetmeliğin hazırlığı ve etiket belirlenmesi aşamasında kamu ve otomotiv sektörü işbirliği yaparken, çalışmalara kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilgili araçların üretimi, ithalatı ve dağıtımı süreçlerinde çatı sivil toplum kuruluşları olan Otomotiv Sanayii ile Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite dernekleri de katkı sağladı.

Bundan sonraki süreçte de uluslararası otomotiv mevzuatı Bakanlıkça yakından takip edilerek ilgili mevzuatta yapılan güncellemeler ülkenin hukuk sistemine kazandırılacak.

Yönetmelik, 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.