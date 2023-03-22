WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.