22 Mart 2023 Çarşamba 14:37:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 14:37:00
WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.
- WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza
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