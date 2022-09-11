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11 Eylül 2022 Pazar 13:20:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 13:20:00

Visa, ABD'deki silah mağazalarındaki satışlar için "yeni ticari kod" uygulayacak

Kaynak: AA

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Finansal hizmet şirketlerinden Visa Inc, ABD'deki silah mağazalarında yapılan satışları belirleyecek yeni bir ticari kod uygulayacağını bildirdi.

Merkezi ABD'de bulunan Visa Inc'den yapılan açıklamada, Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) silah mağazalarındaki satışlarda takibi kolaylaştıracak Satıcı Kategori Kodu (MCC) önceki gün kabul ettiği anımsatıldı.

Şirketin açıklamasında, ISO'nun kabul ettiği "yeni ticari kodun" hayata geçirileceğini ve ilgili satışların ayrı bir şekilde sınıflandırılacağını duyurdu.

Açıklamada şirketin kuralları gereği, Visa ödeme ağındaki tüm yasal ticaretin korunacağı vurgulandı.

Visa Inc'in ardından finansal hizmet şirketleri Mastercard ve American Express de silah mağazalarında yapılan satışları ayrı sınıflandırmayı planladıklarını duyurdu.

Silah mağazalarında yapılan satışlar, daha önce "genel satış" kategorisinde ele alınıyordu.

Uluslararası ödeme sistemlerinin yeni kod kararının, silah satışında bir nevi takip mekanizması olarak işlemesi öngörülüyor.

ABD'de her 100 bin kişiden 4'ü silah şiddeti sonucu ölüyor

Söz konusu şirketler, tüccarlar ile bankalar arasında aracı konumunda bulunuyor. Çıkardıkları kartlarla silah mağazalarında satışlara izin verip vermeme kararı ise bankalara bağlı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, silah satışının hızla yayılmasını önlemek için ekibiyle yaptığı çalışmaları basınla paylaştığı 30 Ağustos tarihli açıklamasında kredi kartı şirketleri American Express, Mastercard ve Visa yöneticilerinden silah mağazalarındaki satışlarda, takibi kolaylaştıracak MCC kodu uygulamasına destek vermelerini istemişti. Adams, "Birisi gübre satın alsa bu kod uygulamasını yapıyoruz diğer birçok ürünü satın aldığınızda da bu özel kodu uygulamasına sahibiz. Peki silah satın aldığınızda neden bu kodu alamıyoruz? Bu gerçek bir sorun." şeklinde konuşmuştu.

New York Belediye Meclisi üyeleri daha önce kredi kartı kuruluşlarına silah satan mağazalar için de MCC kodu uygulamaları için bir mektup göndermiş ancak bu teklifleri olumlu karşılanmamıştı.

Mektupta, silah mağazalarının, özellikle büyük miktarda ateşli silah veya mühimmat alımları için Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından belirlenen 4 basamaklı MCC kodu uygulamasına geçmeleri durumunda, büyük saldırı ve katliam planlayan şüphelilerin takibinin kolaylaşacağı ve güvenlik kuruluşlarının rapor takibi yapabileceği belirtilmişti.

Dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülke olan ABD'de, her 100 bin kişiden 4'ü silah şiddeti sonucu hayatını kaybediyor.

Ülkede sadece okullara her yıl düzenlenen onlarca silahlı saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Etiketler : Merkezi ABD şiddet OKUL SALDIRI
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