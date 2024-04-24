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24 Nisan 2024 Çarşamba 09:31:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 09:31:00

VİOP'ta endeks kontratı 10.568,50 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 artışla 10.568,50 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 10.568,50 seviyesinden işlem gördü.

Pazartesi günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 altında 10.512,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 10.522,50 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliğe karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin IBM, Boeing ve Meta başta olmak üzere büyük şirketlerin açıklaması beklenen bilançolarına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları ile çeşitli etkinliklere katılmak üzere gerçekleştirdiği ABD ziyaretindeki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkati çeken Şimşek "Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : viop endeks kontrat
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