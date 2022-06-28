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28 Haziran 2022 Salı 12:38:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 12:38:00

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi

Kaynak: AA

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Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi.

Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Mükelleflerin elektronik ibrazları

Ayrıca, mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.

Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı VERGİ İNCELEME elektronik ibrazlar
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