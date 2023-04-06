VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOKİ, Türkoğlu'nda 7 bin 200 konut inşa edecek
Tarihi eserleri sanal ortamda satanlar polis engeline takıldı
Türkiye'nin sıfır atık serüveni kitap oldu
İstanbul son 7 yılda depreme dayanıklı 27 hastaneye kavuştu
Togg gelecekteki ekonomik büyümenin sembolü
7'li koalisyonda küçük ortaklar seçime CHP listesinden girecek
06 Nisan 2023 Perşembe 11:21:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 11:21:00

Vatandaşa 3 sürpriz

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik 14 Mayıs seçimleri ve önümüzdeki döneme yönelik projeler için çalışıyor. Bazı sürprizler ortaya çıkmaya başladı. Şu anda üç uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar, "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan partisinin milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da önümüzdeki döneme yönelik projeler için çalışıyor.

Seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da Ankara Arena'da yapılacak. Başkan Erdoğan, kampanyada kullanılacak fotoğrafları da çektirdi. Bunlar ilk olarak tanıtım toplantısında kamuoyu ile buluşacak.

SÜRPRİZLER ORTAYA ÇIKIYOR

Başkan Erdoğan, geçen günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek.

İŞTE O SÜRPRİZLER

VATANDAŞLIK FONU

Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek.

Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

AİLE HESABI

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

ÖĞRENCİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üniversite öğrencileri Yeni evlenecek çiftler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX