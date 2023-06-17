Vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki akşam bir televizyon programına katılarak ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonda tek haneli rakamlara kısa sürede ulaşılamayacağını ve eylülde açıklanacak Orta Vadeli Program'da (OVP) buna yer verileceğini belirten Yılmaz, "İyi bir süreç yönetimi ile enflasyonu aşağılara çekeceğiz. Ama şunun altını çizeyim. Bu süreçte özellikle çalışan kesimleri, geniş kesimleri enflasyona ezdirmeme yönünde de tedbirler alacağız" dedi. Maliye politikası, yapısal reformlar, sektörel politikalar birçok boyutuyla enflasyonla mücadele ederek, enflasyonu çok daha makul seviyelere taşıyacaklarını belirten Yılmaz, sektörel politikaların da enflasyonu etkilediğini, hane halkının en büyük sorununun gıda, kira ve enerji gibi başlıklar olduğunu söyledi. Tarım ve gıdanın stratejik bir sektör olduğunu belirten Yılmaz, birçok farklı alanı içermesi dolayısıyla çok kapsamlı olarak ele alınacağını kaydetti.

BEKLENTİ YÖNETİMİ

Enflasyonda 'beklenti yönetimi'nin önemine dikkat çeken Yılmaz, ürün ve hizmetlerde görülen fiyat artışlarına ilişkin şunları söyledi: "Maalesef olumsuz beklentiler oluşturulunca, tüketici de üretici de bu işin fiyatı artacak diye şimdideh harekete geçme eğilimi gösteriyor. Bu psikolojiyi, bu beklentileri kırmamız gerekiyor. Belli bir vade içinde aşama aşama göreceksiniz bu konuda birtakım mesafeler alacağız. Dünyada büyüme hızı düşüyor. Bu da petrole, diğer emtiaya olan talebi aşağıya çekiyor ve fiyatları düşürüyor. Bu da bize bir miktar yardımcı olacak."

SAĞLIKLI KUR ZEMİNİ

Kurdaki artışa ilişkin olaraka da konuşan Yılmaz, "Serbest kur rejimimiz var bizim. Bizim herhangi bir kur tahminimiz veya kur hedefimiz söz konusu değil. Spekülasyonlara karşı sadece mücadele ederiz, o çünkü piyasayı bozucu bir şey. Onun ötesinde, döviz kuru piyasadaki arza-talebe göre yerini bulur. Burada önemli olan bizim cari açığı (döviz açığı) azaltmaya dönük tedbirlerimiz. Bu kurda da aynı zamanda istikrarın temelidir bence. İç tasarruflarımızı artırmalıyız, kamu başta olmak üzere. İç tasarruflarımızı, ihracatımızı, turizm gelirlerimizi artırdıkça, döviz kazandırıcı faaliyetlerimizi geliştirdikçe, kur da daha sağlıklı bir zemine kavuşmuş olacaktır" dedi. Yılmaz, kur korumalı mekanizmasını ani bir şekilde bitirme gibi bir yaklaşımlarının olmadığını, aşamalı hareket edileceğini söyledi.

CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ TRENDİ

Reel kurda (enflasyondan arındırılmış kur) çok önemli bir hareketlilik görüleceğini düşünmediğini belirten Cevdet Yılmaz, "Özellikle önümüzdeki dönemde daha olumlu bir perspektifimiz var. Cari açıkta bir düşüş trendi görüyoruz" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN ARAÇ BAĞIMSIZLIĞI VAR

"Faizler yükselecek mi? Eğer faizler yükselirse Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda yakaladığı ivme bozulabilir mi?" sorusu hakkında Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Birincisi şu, amaç ve araç meselesi. Merkez Bankası genel politikalar konusunda hükümetin çizdiği ana çerçeveyi benimsemek durumunda. Bu da Orta Vadeli Programda şekilleniyor. Bunun ötesinde Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var. Yani elinde bir sürü enstrümanlar bulunuyor. Makro birtakım tedbirler alma imkanı ve kaynaklarını yönlendirme imkanı var. "

ASGARİ ÜCRET TL KONUŞULACAK

Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye reel tarafta çok güçlü. İhracatta ve turizm gelirlerinde büyük bir artış kaydett.

Son 3 yılda birikimli olarak bakıldığında dünya yüzde 6 büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 20 civarında büyüdü.

2028 için 1.5 trilyon dolarlık bir ekonomi hedefliyoruz.

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Müzarekereler bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü korumaya, enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz

Memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılacak.

Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Asgari ücret konusunda biz Türk Lirası (TL) konuşmak durumundayız.

MECLİS BAYRAM SONRASI ÇALIŞACAK

En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasına yönelik düzenleme talebimizi Meclis'imize arz edeceğiz. Meclis'imiz muhtemelen bayramdan sonra da bir süre çalışacak.

Emekli maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olup zam alamayanların yaşadığı sorunu çözmeye yönelik alternatifler üzerinde çalışılıyor.

Verimli çalıştığınız zaman zaten tasarruf yapmış oluyorsunuz.

Gelecek dönemde katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturma, ihracata dönük bir yapıyı daha ileri götürme noktasında savunma sanayii, enerji, sağlık endüstrisi, bilişim ve gıda gibi alanlar öne çıkacak.

Bir ülkede güven ve istikrar, öngörülebilirlik, politikalarınıza güven varsa, içeriden de dışarıdan da yatırımcılar çok daha rahat bir şekilde gelip yatırım yapabiliyorlar.

Para politikalarındaki çerçeve netleştikçe, oradaki belirsizlikler azaldıkça finansal piyasalar daha etkili bir şekilde işleyecektir diye düşünüyorum.

YENİ KONUT SAYISI ARTIRILACAK

KOBİ'ler başta olmak üzere üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü enflasyon dediğiniz de bir talep meselesi. Arzı artırmanız gerekiyor ki piyasalarda istediğiniz denge oluşsun.

Daha fazla konut arzı olmalı ki konut fiyatları makul seviyelere gelsin. Önümüzdeki dönemde konut arzına dönük çalışmalar yine yoğun bir şekilde devam edecek. Bunun mutlaka kiralar üzerinde belli süre içinde bir etki oluşturacağını düşünüyorum.