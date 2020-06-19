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19 Haziran 2020 Cuma 12:27:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 12:27:00

Van'da üretilen tıbbi cihaz ve dezenfektan ürünleri yurt dışına gönderiliyor

Kaynak: AA

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YYÜ Teknokentte 15 milyon lira yatırımla kurulan fabrikada üretilen yüksek düzey tıbbi cihazlar ile dezenfektan grubu ürünler Fransa'ya ihraç edilmeye başlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde 15 milyon liralık yatırımla kurulan fabrikada üretilen tıbbi cihazlar ve dezenfektan ürünleri, Fransa'ya ihraç ediliyor.

ABD'deki medikal cihazların Türkiye'de de üretilebileceğini ortaya koymak ve bu ürünleri dünya pazarına sunmak amacıyla proje hazırlayan Vanlı iş adamı Gökmen Aytin, 2 yıl önce YYÜ Teknokent'e Ar-Ge başvurusunda bulundu.

Projenin kabul edilmesiyle 15 milyon lira yatırımla 7 bin metrekare alana fabrika kuran Aytin, Güney Kore'den getirdiği makinelerle kapalı ameliyatlarda kullanılan tıbbi cihazlar ve tıp alanında kullanılan katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yapmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfektan grubu malzemelerin üretimine ağırlık veren Aytin, fabrikada 40 kişiye iş imkanı sağlayarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sundu.

Fabrikada üretilen tıbbi cihazlar ile dezenfektan grubu malzemeler, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Fransa'ya ihraç edilmeye başlandı. Görevliler tarafından özenle paketlenen malzemelerin yüklendiği tırlar, Fransa'ya gönderilmek üzere İstanbul'a doğru yola çıktı.

"Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine de ürün satışı gerçekleştireceğiz"

İş adamı Aytin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medikal enerji grubu alanında üretimi artırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19 ile mücadele kapsamında tıbbi cihazların yanı sıra dezenfektan ürünlerinin üretimine yoğunlaştıklarını anlatan Aytin, şunlar kaydetti:

"Fabrikamızda ultrasonik ses dalgalarıyla yapılan kesimlerde kanamayı durdurmada kullanılan yüksek teknolojik cihazlar ile tıpta kullanılan bazı ürünleri üretiyoruz. Bunun yanında salgın nedeniyle tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu dezenfektan grubu ürünlerin üretimini de gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz binlerce ürünü ilk başta Fransa'ya ihraç etmeye başladık. Önümüzdeki günlerde Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine de ürün satışı gerçekleştireceğiz. Bunun için anlaşmalarımızı yaptık. Bu alanda bölgedeki tek fabrikayız. Üretimimizle hem ülke ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sunacağız."

Fabrikanın üretim müdürü Ahmet Çağlar Aytin de Ar-Ge çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ve bölge ekonomisine bir katma değer sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yüksek teknolojiyle ürettikleri dezenfektan grubu ürünlerin ihracına başladıklarını aktaran Aytin, "İlk tırlar Fransa'ya doğru yola çıktı. Başka ülkelerle de anlaşmalar sağladık. Bu ülkeler için üretimimiz devam ediyor. Amacımız ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak. Şu an 40 kişiyle üretim yapıyoruz, bu sayıyı artırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

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