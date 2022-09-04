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04 Eylül 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 17:00:00

Vadeli Program yayımlandı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Orta vadeli program Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri yenilendi.

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak.

Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

İŞSİZLİKTE 2024'TE TEK HANE HEDEFİ

İşsizlik için hedef 2022'de yuzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak hedeflendi.

KİŞİ BAŞI GELİR 2023'TE 10 BİN DOLARI AŞACAK

Kisi basina gelirin yıl sonunda 9 bin 485 dolar olması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 10 bin 71 dolar, 2024'te 10 bin 931 dolar, 2025'te 12 bin 91 dolar olması hedeflendi.

Etiketler : 2023-2025 dönemi Kisi basina gelir Enflasyonun 2025
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