Uzmanlar tüketiciyi uyarıyor! ‘Şahane indirim'e kanıp paranızı kaptırmayın

Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği "efsane" ve "şahane" gibi isimlerle kasım ayı indirimlerine start verilirken uzmanlardan bir dizi uyarı geldi. Uzmanlara göre tüketiciler, özellikle e-ticaret yoluyla yapılan bu indirim döneminde, yanıltıcı fiyat düşüşleri, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi sorunla karşılaşabiliyor.

DÜŞÜK FİYATA DİKKAT

Tüketicilerin özellikle kasımla birlikte yoğun şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için bazı hususlarda dikkatli olması önem taşıyor. Bu kapsamda, öncelikli olarak satıcıların açık ad ve adresi, ticari unvanı, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi ayrıntılı bilgileri kontrol etmesi gerekiyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük "Özellikle bu dönemde sosyal medya hesaplarından yapılan alışverişler çok riskli. Kurumsal olmayan firmalardan alışveriş yapmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ürün fiyatını çok düşük değerlerde gösterip, ödemeyi alıp ortadan kaybolan, telefonunuzu engelleyen çok fazla kişi oluyor" dedi.

KARŞILAŞTIRMA YAPIN

Küçük, "Tüketiciler, ürünün fiyatını birden fazla e-ticaret sitesi ve işletmeden araştırma yaparak, mukayese ederek alışveriş yapsınlar. Özellikle e-ticaretin arttığı bu süreçte, alışveriş yapacağımız sitenin güvenli olup olmadığına özen göstermeliyiz. Tanınmış sitelerin benzerlerini yaparak ürün fiyatlarını çok düşük gösterip, ödeme yapıldıktan sonra ortadan kaybolan dolandırıcılara karşı dikkatli olalım. Eğer güvenilir kurumsal bir internet sitesi değilse ürün gelmeden ödemeyi yapmayalım, kapıdan ödeme seçeneğini tercih edelim" dedi.

GÜVEN DAMGASINA DİKKAT

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu: "Türk halkı indirim beklentisiyle alışverişlerini kasım ayına erteledi. Türkiye'de indirimler denetim altına alındığı için öyle kafanıza göre indirim yapamıyorsunuz. Son 30 gün içerisinde satış aldığınız fiyatın altını yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla 100 TL'lik ürünü 300'e çıkarıp sonra yüzde 80'i indirim yapmak artık mümkün olmayacak. Yeni yönetmelik artık buna müsaade etmiyor. Ciddi cezalar söz konusu. Dolayısıyla tüketicilerin online alışverişlerinde sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Ama benim vatandaşa önerim alışverişlerinde Güven Damgası olan siteleri tercih etmeleri. Tüketiciler bu dönemde çok yüksek indirimler beklememekle birlikte markaların yaptığı indirimlerin gerçek olduğunu bilmeliler. Türkiye e-ticaret sektörünün 2023'ü 1.3 trilyonluk rakamlarla kapatmasını bekliyoruz. Bunun 400 milyar TL'sinin kasım ayında gerçekleşmesini ön görüyoruz. Geçen yıl kasım ayında 200 milyar TL'lik alışveriş yapılmıştı. Taksitlendirme imkanı ve ödeme kolaylıklarıyla bu yıl bu rakamın 400 milyar TL'ye çıkmasını bekliyoruz."