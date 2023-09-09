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09 Eylül 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 12:30:00

Uzmanlar Fitch'in Türkiye kararını olumlu olarak değerlendirdi

Kaynak: AA

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Uzmanlar, Fitch Ratings'in Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesini olumlu bulurken, bundan sonra not artışları olabileceğini ve yabancı yatırımcıları çekmek için de Türkiye'nin elini kuvvetlendireceğini vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü de revize etmişti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Analist Üzeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır not ve görünümde sürekli olarak aşağı yönlü gelen güncellemelerin ardından notta olmasa da görünümde yapılan bu iyileştirmenin ileriye yönelik beklentileri de artıracağını belirtti.

Doğan, yabancı yatırımcıların buradaki hikaye değişimine dikkat kesilmesi açısından bir sinyal etkisi oluşturacağını ifade ederek, Fitch'in kararının diğer derecelendirme kuruluşlarını da Türkiye'ye daha pozitif bir gözle bakma konusunda cesaretlendireceğini kaydetti.

Kararın Borsa İstanbul'da da devam eden pozitif trendi destekleyeceğine vurgu yapan Doğan, "Ekonomi yönetiminin yakın zamanda gerçekleştireceği yabancı yatırımcı turunda, Türkiye'de hikayenin değişmeye başladığı tezini anlatmada elini kuvvetlendireceğini düşünüyoruz." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN NOT ARTIŞLARI GÖRECEĞİZ "

Analist Özlem Derici Şengül de not görünümünün "B" seviyesinde, yani yatırım yapılabilir seviyenin beş kademe altında, korunduğunu belirterek, "Fitch'ten beklediğimiz kararı aldık ve yine beklenen şekilde negatiften durağına görünüm güncellemesi söz konusu oldu." dedi

Daha önceki yıllarda not indirimlerinin makrofinansal istikrarla ilgili riskler üzerinden liralaşma stratejisi ve ödemeler dengesindeki bozulma ile merkez bankası rezervlerindeki erime gibi nedenlere bağlandığını hatırlatan Şengül, bugünkü görünüm güncellemesinin aynı sebeplerdeki iyileşmelere bağlı olarak alındığının ortaya çıktığını ifade etti.

Şengül, aslında bir normalleşme beklendiğini ve makro tahminler setine bakıldığında "kanıt beklendiği" gibi bir görünümün ortaya çıktığına dikkati çekerek ,sıkı para politikasının uygulanmasının beklendiğini belirtti.

Enflasyonun yüzde 65 seviyelerinde öngörüldüğünü hatırlatan Şengül, şunları kaydetti.

"Enflasyonda ve ödemeler dengesinde düşüş göreceğiz. Daha da yüksek miktarda kazanımların politika setinden çıkacağını, makro ihtiyati tedbirlerle ilgili sadeleşmenin gerçekleşmesi ve geleneksel politikalara dönüşün fiili olarak söz konusu olmasının not artışına neden olacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki yıl içerisinde bu politikaların kazanımları ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışları göreceğiz."

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Fitch Ratings'in kararının pozitif olduğunu belirtti.

Not görünümünün negatiften durağana çıkmasının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi politikasına attığı resetin sonuçlarını gösterdiğini ifade eden Ash, ''Ancak birçok ekonomik zorluğun üstesinden gelmek için hâlâ gidilecek uzun bir yol var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : fitch ratings türkiye not görünümü
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