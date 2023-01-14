VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor
Dünyada son 8 yılda kaydedilen en sıcak yıllar yaşandı
Marmara Bölgesi son yılların en kurak dönemini geçiriyor
Etiyopya dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya
Küresel piyasalar enflasyon endişelerinin azalmasıyla pozitif seyretti
BES'teki toplam fon büyüklüğü 433 milyar lirayı aştı
İstanbul Havalimanı 2023'e de Avrupa'nın zirvesinde başladı
Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 operasyonu başlatıldı
UNRWA Gazze Operasyonları Direktörü White: Türkiye UNRWA için önemli bir ortak
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Yarıyıl tatili için son ders zili cuma günü çalacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 kararını Kongre'ye iletti
Hatayspor, ligin ilk yarısını mağlubiyetle kapattı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Mehmetçik'ten sıfırın altında 20 derece ve 4,5 metre kar altında vatan nöbeti
Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteğin tutarı 250 bin liraya yükseltildi
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapılmayacak
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Perdeyi kapatmayacağız
14 Ocak 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 10:30:00

Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteğin tutarı 250 bin liraya yükseltildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen hibe desteğin tutarı 100 bin liradan 250 bin liraya çkarıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uygulanacak projelerin amacına ulaşması, sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmaya katkısını artırmak için hibe tutarı 250 bin liraya çıkarıldı. Geçen yıl 81 ilde uygulanan proje kapsamında hibe tutarı kişi başına 100 bin lira olarak belirlenmiş, yatırımını tamamlayan 1023 kişiye hibe ödemesi yapılmıştı.

Uzman Eller Projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenerek bu faaliyetlerin eğitimli kişilerce yapılmasının teşvik edilmesi, tarımsal üretimin miktarının, kalitesinin ve verimliliğinin artırılması, ülkeye, kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek oluşturacak, kendi işini yapabilen ve istihdam imkanı ortaya koyabilen sürdürülebilir ve gelir getirici yatırımların kazandırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun gençler de projeye dahil edilerek hedef kitle genişletildi.

Etiketler : cumhurbaşkanı kararı hibe desteği resmi gazete
Memlekette sanatçı kalmaz!

Memlekette sanatçı kalmaz!
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Pınar Altuğ: Mutlu olmamı istemiyorlar

Pınar Altuğ: Mutlu olmamı istemiyorlar
Kıvanç'la anlaştık

Kıvanç'la anlaştık
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
‘Ayrılık yok' paylaşımı

‘Ayrılık yok' paylaşımı
Doğulu kardeşlerin şovu

Doğulu kardeşlerin şovu
Lily iki yaşına bastı

Lily iki yaşına bastı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX