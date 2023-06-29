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29 Haziran 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 16:00:00

Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak

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Üreticilerin satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurarak, "Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak." dedi.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Et ve Süt Kurumu Kurban Bayramı
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