Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak
Üreticilerin satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurarak, "Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak." dedi.
Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 29, 2023
Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/0MOWY5OtDh
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