Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurarak, "Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak." dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak.



Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/0MOWY5OtDh — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 29, 2023