  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
10 milyon TL ödülle aranan PKK elebaşı terörist yuvasında öldürüldü
Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'den flaş aşı açıklaması: Umut verici...
Libya'nın Terhune kentindeki bir arazide toplu mezar bulundu
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi
Ur-Ge projesinden faydalanan savunma KOBİ'leri ihracatta kanatlandı
Norveç'te camimize yönelik saldırı gerçekleştiren teröriste 21 yıl hapis cezası
Halı fabrikalarında Kovid-19'a karşı üst düzey tedbirler uygulanıyor
TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak
'Pazaryeri boncuğu' üreticisinin yüzünü güldürecek
İsrafın önlenmesi için gıda bankacılığı!
Ege'nin "renkli" simaları: "Afro-Türkler"
Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 26 arttı
Sokak ortasında kendini yakmaya kalkıştı
Sözleşmeli öğretmen başvuruları yarın sona erecek
Aile hekimlerinden "randevu" uyarısı
Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi
FETÖ firarisinin 10 milyon dolarlık hesap hareketleri! Hepsi tek tek ortaya çıktı!
Fenerbahçe, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı: Negatif
Bilim Kurulu üyesi: Belirti göstermeyen koronavirüs hastaları daha az bulaştırıcı
Bakan açıkladı! Sınıf tekrarıyla ilgili yeni düzenleme
Koronavirüs hangi kan gruplarını daha çok etkiliyor? Prof. Dr. Ateş Kara'dan flaş açıklamalar
ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilmesi için yüz binlerce imza toplandı
49 bin personelle dev uygulama!
11 Haziran 2020 Perşembe 13:04:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 13:04:00

Ur-Ge projesinden faydalanan savunma KOBİ'leri ihracatta kanatlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

OSSA tarafından yürütülen Ur-Ge projesinden yararlanan savunma ve havacılık firmalarından 3'ü sıfırdan ihracata başladı, 11 firma aktif ihracat gerçekleştirdi. İhracat yapan firmaların, proje süresince pazar sayısında 63 ülkelik artış sağlandı.

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lere rekabetçiliklerinin geliştirilmesi amacıyla verilen destekler ihracata kapı araladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesince (OSSA) yürütülen ve 2 kez üst üste dönemin Ekonomi Bakanlığı tarafından "iyi uygulama örnekleri" ödülüne layık görülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projelerinden biri daha sonuçlandırıldı.

Proje kapsamındaki firmalar; kalite yönetim ve kurumsal kaynak planlama sistemleri konularında aldıkları eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle kendilerini bir adım öteye taşıdı. Bu firmalar, doğrudan veya dolaylı olarak ihracata giden yolda küresel firmalar tarafından beklenen istekleri karşılamak adına önemli adımlar attı.

Yurt dışı faaliyetler ve alım heyetleri organizasyonlarıyla gelişen sistemlerini ve kabiliyetlerini yabancı firma ve kurumlara da gösteren proje firmaları, küresel ölçekteki taleplere karşılık verebilecek seviyeye ulaştı.

İstihdam ve ihracatta artış sağlandı

Bu gelişim, firmalarda istihdam oranlarının artmasını da sağladı. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle desteklenen firmalarda 866 kişilik istihdam artışı gerçekleşti, 3 firma sıfırdan ihracata başladı, 11 firma aktif ihracat gerçekleştirdi. İhracat yapan firmaların pazar sayısında 63 ülkelik artış oldu.

Proje öncesi 3 yılın ortalama ihracat rakamı ile proje dönemindeki 5 yılın ortalama ihracat rakamları karşılaştırıldığında 15 milyon liralık artış görüldü.

Ayrıca proje tamamlandığında henüz ihracata başlamasa da yurt dışında firmalarla gizlilik sözleşmeleri imzalayan, teklif verme sürecine başlayan ve bu gelişmelerin ciroya/karlılığa yansımalarının gelecek yıllarda etkisini göstereceğini belirten firmalar bulunuyor.

İstihdam oranındaki yüzde 62,5, pazar sayısındaki yüzde 317 ve ihracattaki yüzde 77'lik artış, yürütülen projenin başarısını ortaya koydu.

Proje kapsamında gerçekleşen faaliyetlerin artırdığı istihdam ve ihracata dönüşen ivmelenmeyle ülke ekonomisine girdi sağlandı. Ayrıca elde edilen nitelik kazanımlarıyla havacılık sektöründe ithal ikamenin önüne geçilerek yerli ve milli projelere katkı sağlanması konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER