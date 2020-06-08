Stratejik hamle! İşte Türkiye'yi lider yapacak proje

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08 Haziran 2020 Pazartesi 15:57:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 15:57:00

Ünye Port'un proje ihalesi yapıldı

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Konteyner Limanı'nın (Ünye Port) hizmete girmesiyle Türkiye'yi liman konusunda tüm Karadeniz'de lider hale getireceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ünye Port Projesi ile Karadeniz'e sınırı olan 6 ülkedeki limanlardan daha büyük olacak konteyner limanının Ordu'da kurulacağı belirtildi.

Ünye Port Projesi için 2016 yılında fizibilite raporu hazırlandığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Rapor sonrası ortaya çıkan veriler, Karadeniz'deki bütün limanlar içindeki en uygun yer, mevcut Ünye Limanı'nın bulunduğu alan olarak belirlendi. Hazırlanan proje ile bölgenin yanı sıra Karadeniz'de en büyük liman olacak konteyner limanı, Ordu Büyükşehir Belediyesinin iddialı projeleri arasında yer alıyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port'un proje ihalesinin yapıldığını ifade etti.

Tüm Karadeniz Bölgesi'ni etkileyecek ve Türk cumhuriyetlerine hizmet verecek konteyner limanının Ünye, Ordu ve Türkiye'nin prestij projelerinden biri olacağını vurgulayan Güler, Ünye Konteyner Limanı'nın hizmete girmesiyle Türkiye'yi liman konusunda tüm Karadeniz'de lider hale getireceklerini belirtti.

Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla liman projesinin daha stratejik bir yapıya dönüşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz-Akdeniz Yolu'ndan 40 il faydalanacak. Karadeniz-Akdeniz yolu ve kuracağımız konteyner limanı ile Türkiye alternatif pazarlara açılacak. Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerin bütün yükleri, malları Karadeniz'i ve Ege'yi dolaşmadan direkt Akdeniz'e inecek. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin malları da Mersin'den veya İskenderun'dan direkt Karadeniz'e Ünye'den çıkacak."

Ünye'de kurulacak konteyner limanıyla Rusya ve Ukrayna, Türk cumhuriyetlerine ihracatın daha büyük ivme kazanacağını vurgulayan Güler, Ordu'nun, Karadeniz'in en büyük konteyner limanı ile yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.

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