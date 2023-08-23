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23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:38:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:38:00

Ünlü yatırımcı Rogers'tan ekonomi yorumu... "Türkiye'ye ilişkin iyimser durumdayım"

Kaynak: AA

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Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, "Dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yerdesiniz. Bu yüzden birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha iyimser durumdayım." dedi.

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek borç seviyeleri nedeniyle küresel bir borç krizinin yakın olduğunu belirterek, "Türkiye'nin halen hayranıyım. Dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yerdesiniz. Bu yüzden birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha iyimser durumdayım." dedi.

Rogers, olası bir küresel krizde ABD'nin Türkiye'den çok daha zor durumda olacağını söyledi.

Finans piyasalarındaki öngörüleri nedeniyle yakından takip edilen 81 yaşındaki finans uzmanı Rogers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki yüksek kamu borçlanmasına işaret ederek, önümüzdeki 1-2 yıl içinde ciddi sorunlar yaşayacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Rogers, "Biliyorsunuz, 2008'de çok fazla borç yüzünden büyük bir sorun yaşadık. 2009'dan bu yana borç hemen her yerde büyük miktarda artış kaydetti. Bu yüzden önümüzdeki 1-2 yıl içinde hayatım boyunca karşılaşabileceğim en kötü ekonomik sorunla karşılaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rogers, "Türkiye'nin halen hayranıyım. Hükümetiniz para biriminin bir değeri olduğunun veya bir değeri olması gerektiğinin farkında. (Sonuçta) Türkiye için iyi olacak. Dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yerdesiniz. Bu yüzden birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha iyimser durumdayım." dedi.

Rogers, olası bir küresel krizde ABD'nin Türkiye'den çok daha zor durumda olacağını söyledi.

"Enflasyonla birlikte yaşayamayız"

Jim Rogers, gelişmekte olan ekonomilerin olası bir küresel finans krizine karşı daha iyi durumda olduğunu belirterek, "(Olası küresel finans krizinde) Gelişmekte olan ekonomilerde, Batı (ekonomileri) kadar etki görülmeyecek. Gelişmekte olan piyasalar; ABD, Japonya ve bazı diğer ülkeler kadar zarar görmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş ekonomilerin para basmaya devam ederek mevcut yüksek enflasyon ortamı yarattığını, enflasyonun düşürülmesi konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini aktaran Rogers, "Enflasyonla birlikte yaşayamayız." dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubunun kendi para birimini oluşturmak istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers, dünyanın ABD doları ile rekabet edecek bir şeye ihtiyacı olduğunu ancak bunun BRICS'ten çıkmayacağını söyledi.

"İngiltere çok ciddi sorunlar yaşayacak"

İngiliz ekonomisinin son dönemde artan kamu borcuna dikkati çeken Rogers, "Son yıllarda büyük miktarda kamu borçlanmasına gittiler. Bu yüzden çok ciddi sorunlar yaşayacaklar." dedi.

Gelişmiş ekonomi hükümetlerinin kripto paraları kontrolleri altına almayı hedeflediğini belirterek, merkez bankaları tarafından oluşturulacak kripto para birimlerinin devletlere ait bir para birimi olacağını söyledi.

Yatırımcıların mevcut ekonomik ortamda en iyi bildikleri alanda yatırım yapmaları gerektiğini aktaran Rogers, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçtiğiniz ve paranızın değerini kaybettiği zamanlarda altın ve gümüş en iyi korunma yolları arasında yer alır. Kripto parayı kendinizi korumanın bir yolu olarak görmüyorum. Çünkü çoğu insan kripto para hakkında bilgi sahibi değil. Herkes altının ne olduğunu bilir. Binlerce yıldır altın tedavülde kalmaya devam ediyor."

"Ticaret savaşları daha da kötüye gidecek"

Ünlü yatırımcı Rogers, Batı ekonomilerindeki bozulmanın siyasetçiler tarafından göçmenler ve yabancılar üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia ederek, "Bütün hükümetler yabancıları suçlayacak. Hepsi 'yabancılar yüzünden' diyecek. Bu yüzden (ekonomik) çekişme daha da kötüleşecektir. Ticaret savaşları daha da kötüye gidecektir." dedi.

Çin'de büyük bir konut balonu olduğunu savunan Rogers, küresel konut balonunda sona gelindiği uyarısında bulundu.

"Konut balonu patladığında ardında kalanları temizlemek zaman alır"

Jim Rogers, "Konut balonu her yerde; Çin, Yeni Zelanda, ABD'nin bir kısmı, birçok ülkede var. Balon patladığında ardında kalanları temizlemek zaman alır. Bu durum pek çok ülkede sorun yaratacaktır." diye konuştu.

Rogers, mevcut küresel ekonomik görünümde tüketicilerin, mümkün olduğunca borçlarını azaltmanın yollarını araması gerektiğini söyledi.

Herkesin yatırım ortamında son derece dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Rogers, "Eğer alabiliyorsanız ve tarımdan anlıyorsanız kendinize bir çiftlik alın. Borçlarınızı mümkün olduğunca düşük seviyede tutmaya çalışın." önerilerinde bulundu.

Etiketler : Uluslararası piyasalar Jim Rogers Ünlü yatırımcı Rogers
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