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15 Mart 2023 Çarşamba 13:10:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 13:10:00

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin prestij ödülünü Adalet Bakanlığı kazandı

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Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki öncü uygulamalara verilen prestijli ödülünü, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı kazandı.

Ödül, Cenevre'de devam eden Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi kapsamında düzenlenen törenle Adalet Bakanlığı yetkililerine takdim edildi.

Adalet Bakanlığı ve özel olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline yönelik eğitimlerin bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkili, daha katılımcı ve daha az zaman ile kaynak harcanarak planlanmasını sağlayan Bireyselleştirilmiş Personel Eğitim Sistemi (BİPES) yazılımı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesindeki mühendislerce geliştirildi.

BİPES projesi, 2023 WSIS e-öğrenme (e-learning) kategorisinde oylamaya aday 20 proje arasından, en çok oy alan ilk 5 proje içerisinde yer alarak ITU uzman değerlendiricileri tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Adalet Bakanlığı, Polonya Elektronik İletişim Ofisinin "#keepCTRL – gençleri internette güvende tutun!", Senegal Sağlık Bakanlığının "Sağlık e-Öğrenim Platformu", Suudi Arabistan'dan Hail Üniversitesinin "Yenilikçi E-Öğrenim Platformu" ve Arjantin'den La Punta Üniversitesinin "Çocuklarda ve ergenlerde programlama, robotik ve IoT'yi öğrenmek" başlıklı projelerle yarıştığı kategoride birincilik ödülünü kazandı.

WSIS nezdinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, 2016'da "UYAP Bilişim Sistemi" projesiyle birincilik, 2017'de "İşçi Alacakları Hesaplama Programı", 2020'de "e-adalet Vatandaş Mobil Uygulaması" ve 2021'de ise "Koronavirüse Karşı Eylemlerimiz" projeleriyle şampiyonluk ödülünü kazanmıştı.

Etiketler : uluslararası telekomünikasyon birliği prestij ödülü adalet bakanlığı

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