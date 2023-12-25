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25 Aralık 2023 Pazartesi 12:08:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 12:08:00

Ulusal Su Kurulunun ilk toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk toplantısı yapılan Ulusal Su Kuruluyla su arzına ilişkin plan, politika ve stratejilerin oluşturulacağını, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikaların belirleneceğini belirtti.

Ulusal Su Kurulunun ilk toplantısı, Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Yumaklı, buradaki konuşmasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi. Kahraman Türk ordusunun, şehitlerin kanını yerde bırakmadığını bildiren Yumaklı, "Milletimizin başı sağ olsun. Allah askerlerimizi operasyonlarında muvaffak etsin, ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılgısıyla hareket edildiğine işaret eden Yumaklı, hızlı tüketim ve kirliliğin yanı sıra sanayileşme, kentleşme, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle kullanılabilir temiz suyun günbegün azaldığını söyledi.

Yumaklı, gelecek dönemde sıcaklıklarda artış, yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalış beklendiğini belirterek, "2030 yılına geldiğimizde nüfusumuzun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarımızın da yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz. Su kullanımlarımız bu şekilde gider ve iklim değişikliği etkileri de artarak devam ederse, 6 yıl sonra toplam nüfusumuzun yüzde 49'u, sulanan tarım alanlarının ise yüzde 78'i su yetersizliği riski ile karşı karşıya kalacak. Bu durumla yüzleşmemek için risk krize dönüşmeden yönetmemiz gerekiyor." dedi.

Son 21 yılda su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için birçok yatırımı ve çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Yumaklı, bu alandaki yatırımlar ve alınan tedbirlerin artarak devam ettiğini anlattı.

"SU TAHSİSLERİ ELE ALINACAK"

Yumaklı, su yönetiminde karar alma mekanizmalarının üst düzey kurullar tarafından yürütüldüğüne ve bu yüzden Ulusal Su Kurulunun oluşturulduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulusal Su Kurulu ile su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirlenecek. Havza ölçekli yönetim planlarının uygulanması ile su yatırımlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar alınacak. Su tahsisinde arz ve talep dengesi ile sektörel su tahsisleri konuları da değerlendirilecek. Ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını onaylamak gibi yetkilere sahip bir kurul olarak oluşturulmuştur."

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Yumaklı, kurulun gündeminde su ve taşkın kanunlarına ilişkin hazırlıklar, Su Verimliliği Seferberliği, su havzaları yönetim planları, içme suyu kalitesi ve sınır aşan sular konularında alt kurulların kurulması önerileri gibi konuların yer aldığını kaydetti.

Etiketler : ibrahim yumaklı su kanunu taşkın kanunu ulusal su kurulu
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