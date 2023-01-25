Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gemlik ve Yalova'da ulaşım standardı yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Gemlik ve Yalova'da ulaşım standardı yükseliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023'te de yatırımların devam ettiği ve tamamlanan yatırımların hizmete sunulduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yolları ile Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve bağlantı yollarının açılış törenine katılacağı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Gemlik, körfezin coğrafi konumu itibarıyla Kuzeybatı Anadolu'nun deniz yolu taşımacılık ihtiyacına cevap veren bir konumdadır. İstanbul, Bursa, İzmit kesişimindeki limanların bölgede lojistik üs oluşturması ve ülkemizin 4. büyük serbest bölgesinin Gemlik'te bulunması, ilçenin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamakta, bunun sonucu olarak kıyılarda yoğun yapılaşmalara ve güçlü bir altyapı ile kara yolu ulaşım ağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Gemlik Yenimahalle yol ayrımında Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı inşa edildi. 1075 metre uzunluğunda inşa edilen kavşak projesi, 950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 25 metreye ulaşmaktadır. Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı, trafiğe bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecektir."

"KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI SAĞLANACAK"



Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yolları ile bölgenin ulaşım standardının yükseleceği, Yalova'nın kara yolu bağlantılarını güçlendiren yatırımların şehirdeki ekonomik duruma ivme kazandırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentin en yoğun kuzey-güney ulaşım aksında bulunan Yalova Otogar Kavşağı bağlantı yolları tamamlanarak hizmete sunuluyor. 1600 metre uzunluğunda bağlantı yolları ve 33,2 metre uzunluğundaki tek köprü şeklinde inşa edilen Yalova Otogar Köprülü Kavşağı, 25 metre platform genişliğine sahip olup trafiğe bitümlü sıcak karışım kaplamalı hizmet verecektir. Kentin kuzey-güney aksında bulunan ulaşım ağında da yol standardı yükseltilmiş ve kesintisiz trafik akışı sağlanacaktır. Gemlik ve Yalova'da ulaşım standardı yükseliyor."